Слабый потребительский спрос остается дезинфляционным фактором - Альфа-банк

Слабый потребительский спрос по-прежнему остается дезинфляционным фактором, полагают эксперты

Альфа-банка Наталья Орлова и Ирина Ростовцева.

Аналитики не видят каких-либо существенных изменений в экономике после мартовского заседания ЦБ РФ: ситуация в экономике развивается лучше ожиданий. Годовая инфляция замедлилась до уровня ниже цели ЦБ РФ 4,0% г/г, то есть 2,8% г/г на 17 апреля.

"В то же время жесткий рынок труда, опасения по поводу рост госрасходов, а также ослабление курса рубля, которые выступают инфляционными рисками, имеют место быть, - указывают Орлова и Ростовцева. - Слабый потребительский спрос продолжает оставаться дезинфляционным фактором. В качестве дезинфляционного фактора мы также считаем рост импорта из Китая, то есть появление на российском рынке более дешевых товаров. В целом, мы считаем паузу базовым сценарием на заседании 28 апреля, в то же время мы полагаем, что на предстоящем заседании принятие решения по ставке будет более сложным для ЦБ РФ, так как ее сохранение на прежнем уровне 7,5% более проблематично при инфляции ниже 3,0%; между тем мы ожидаем, что ЦБ РФ продолжит указывать на инфляционные риски в своей коммуникации с рынком".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.