"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг РусАгро

"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок "РусАгро" в ожидании редомициляции компании в этом году или в начале следующего, сообщается в комментарии.

На взгляд экспертов, "РусАгро" представила слабые операционные показатели за I кв. 2023 года. Причем слабый он по большей части не из-за проблем в производстве, а по внешним причинам, в первую очередь, из-за цен, полагают аналитики.

"Однако ценовой фактор будет влиять положительно уже во II квартале, поскольку выросли как цены на основную продукцию, так девальвировался рубль, что способствует росту маржинальности и росту рублевых цен, - полагают стратеги "Солид Брокер". - Менеджмент также отмечает, что реализация была ниже из-за приоритета в маржинальности. Поэтому финансовый отчет может быть в целом нейтральным. Однако основная ставка в "РусАгро" на II и III квартал, т.к. именно в них ожидается прирост на фоне роста цен и объемов. Нам "РусАгро" нравится, и мы ждем редомициляции компании в этом году или в начале следующего, поэтому рекомендуем к покупке эти акции (GDR)".

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