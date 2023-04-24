Акции Microsoft, Alphabet и Visa будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Visa Inc. будут интересны инвесторам на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Microsoft представит отчетность во вторник, после закрытия торгов в США. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $2,23 на акцию по сравнению с $2,22 за аналогичный период прошлого года, отмечается в комментарии.

"Менеджмент компании представил оптимистичный взгляд о долгосрочном потенциале таких направлений, как кибербезопасность, видеоигры, искусственный интеллект. Негативные факторы - слабый спрос на коммерческое программное обеспечение, ослабление рынка США в целом. В пятницу акции MSFT сократились на 0,1%, котировка на пятницу - $286. При закреплении выше $283 бумаги могут вырасти в район $295", - указывает Холоденко.

Производитель "софта" Alphabet представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,07 на акцию. Это предполагает снижение на 13% (г/г). В пятницу бумаги компании выросли на 0,1%, котировка - $105,4. При новом рывке наверх акции имеют потенциал роста до $116, полагает аналитик.

Крупнейшая в Штатах платежная система Visa представит отчетность во вторник. Консенсус-прогноз предполагает прибыль на акцию (EPS) в размере $1,98 на акцию. Это предполагает рост на 11% (г/г).

"Экономика США умеренно развивается, во II квартале возможно весеннее усиление спроса на межстрановые транзакции, - отмечает Холоденко. - Это свидетельствует в пользу акций VISA. В пятницу котировки акций компании упали на 0,2%, котировка - $234. Акции зависли над 50-дневной скользящей средней и накануне обновили максимум этого года. Высока вероятность нового рывка наверх".

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