Инвестбанк Синара сохраняет нейтральную оценку бумаг Ленты

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг "Ленты", рекомендация - "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

"Мы оцениваем представленные операционные результаты и отчетность "Ленты" за 1К23 по МСФО как слабые и отражающие сложную ситуацию в макроэкономике и эффект высокой базы 1К22. По-прежнему нейтрально относимся к бумаге (рейтинг - "держать"), отдавая в секторе розничной торговли предпочтение компаниям с сильными позициями в сегментах дискаунтеров и "магазинов у дома", таким как X5 Retail Group".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.