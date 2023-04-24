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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк Синара сохраняет нейтральную оценку бумаг Ленты
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24 апреля 2023 года 12:20
Инвестбанк Синара сохраняет нейтральную оценку бумаг Ленты
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены бумаг "Ленты", рекомендация - "держать", сообщается в комментарии аналитиков. "Мы оцениваем представленные операционные результаты и отчетность "Ленты" за 1К23 по МСФО как слабые и отражающие сложную ситуацию в макроэкономике и эффект высокой базы 1К22. По-прежнему нейтрально относимся к бумаге (рейтинг - "держать"), отдавая в секторе розничной торговли предпочтение компаниям с сильными позициями в сегментах дискаунтеров и "магазинов у дома", таким как X5 Retail Group". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-GDR-АНАЛИТИКА
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24 апреля 2023 года 19:35
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