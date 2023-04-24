БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Самолет ГК-БО-П11, МВ Финанс 001Р-02, Сегежа Групп 002Р-01R и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Сдержанный рост премии за риск наблюдается в корпоративном сегменте долгового рынка вторую неделю подряд, - пишет эксперт. - Ярче всего выделяется высокодоходный сегмент. Одним из объяснений может быть фиксация прибыли по позициям в облигациях и переток капитала на фондовый рынок в ожидании дивидендов. При этом по облигациям срочностью от 5 лет и выше, напротив, фиксируется снижение G-спредов. Это может быть связано с интересом вложений в длинный долг на фоне большой разницы в ставках и улучшения ситуации с инфляцией".

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