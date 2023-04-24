Курс рубля может уйти ниже 81 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль обладает потенциалом тестирования сверху вниз уровня 81 руб./$1 на текущей неделе ввиду усиления продаж валютной выручки экспортерами для уплаты апрельских налогов, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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