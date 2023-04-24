Рынок акций РФ после негативного открытия из-за локально упавшего Газпрома развернулся вверх

Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ утром в понедельник растет по большинству blue chips, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры и новые антироссийские санкции; индекс Мосбиржи после локального провала ниже 2610 пунктов из-за упавшего "Газпрома" отыграл все потери вместе с бумагами концерна и обновил годовой максимум, поднявшись к 2650 пунктам.

К 10:40 МСК индекс Мосбиржи составил 2649 пунктов (+0,3%), индекс РТС - 1025,98 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 81,32 рубля (-0,38 рубля).

Южная Корея с 28 апреля ужесточает контроль за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию, сообщило информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство торговли. В сообщении отмечается, что ведомство добавило еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и так далее, в список продукции, запрещенной к поставке в РФ и Белоруссию. Таким образом, общее количество товаров достигло 798.

Кроме того, Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России, сообщило на выходных агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Акции "Газпрома" в начале торгов падали до 170,63 рубля (-6,4%) в результате появившегося крупного пакета на продажу, после чего бумаги отыграли все потери и поднялись до 183,16 рубля (+0,4%).

Также подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник умеренно негативный: цены на нефть вернулись к снижению после роста пятницы, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились. В России продолжается сезон квартальных отчетностей, инвесторы также ждут дивидендных новостей и заседания ЦБ РФ в конце недели.

Цены нефти Brent не оставляют попыток продвинуться в район минимумов с конца марта $79,89 за баррель и закрыть образовавшийся в апреле "гэп" ввиду сохранения локальной силы доллара и сомнений в перспективах уверенного роста мировой экономики, полагает аналитик.

Сбербанк (MOEX: SBER) в пятницу подтвердил выплату рекордных дивидендов за 2022 год, но реакция акций на новости оказалась сдержанной. В ближайшие дни решения по выплатам могут принять "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) и "Татнефть", а Мосбиржа, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) должны подтвердить уже объявленные дивиденды. Перспектива покупок акций с дополнительным доходом позитивна для российского рынка, хотя риски для настроений исходят со стороны подготовки новых западных санкций и, в частности, ограничения экспорта различных товаров в РФ, считает анадитик. В целом российский рынок сохраняет настрой на развитие повышения и движение индексов МосБиржи и РТС в район 2700 и 1030 пунктов, полагает Кожухова.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на текущей неделе заканчивается "растущий" апрель, а предстоящий май традиционно бывает опасным месяцем для покупателей. "Поэтому среднесрочно российский рынок остается в растущей фазе, однако краткосрочно может произойти коррекция, прежде всего на дивидендных выплатах "тяжеловесов". Американский рынок на распутье: вроде бы улеглись опасения по поводу банковского кризиса, однако впереди заседание регулятора и решение по ставке, и инвесторы ждут очередного повышения", - полагают эксперты.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также считает, что рынки будут проявлять нервозность перед грядущими заседаниями центральных банков.

"Внешний фон утром в понедельник слабо негативный. Китайские акции дешевеют на фоне новых американских ограничений. Нефть под давлением ожиданий более высоких ставок в развитых странах. В Европе обсуждают варианты бесовских санкций против РФ, включая полный запрет на поставки товаров и лекарств. Подобный фон вряд ли способствует росту российского рынка. Однако если учитывать официальную инфляцию в 3-3,5%, то текущая доходность рынка акций становится достаточно интересной. Возможности парковать средства в других инструментах для состоятельных людей сейчас нет, поэтому идут покупки на рынке акций. На сильную перекупленность бумаг пока никто не обращает внимания", - отмечает аналитик.

В США в пятницу основные индексы акций прибавили по 0,1%, но завершили неделю в небольшом "минусе". Dow Jones снизился за неделю на 0,2%, S&P 500 - на 0,1%, Nasdaq Composite - на 0,4%.

Статданные по экономике США, а также отчетности компаний за прошедший квартал, обнародованные на минувшей неделе, были неоднородными.

В Азии в понедельник на рынках акций также отмечалась негативная динамика индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что мягкая денежно-кредитная политика пока останется в силе. При этом он ожидает, что темпы роста потребительских цен в скором времени начнут замедляться.

Первое заседание японского ЦБ с участием Уэды на посту руководителя пройдет в конце этой недели. По его итогам банк опубликует обновленный экономический прогноз.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник вновь снижаются после умеренного роста в пятницу; минувшая неделя завершилась откатом цен более чем на 5%.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:40 МСК составила $80,81 за баррель (-1% и +0,7% в пятницу), июньская цена WTI - $77,06 за баррель (-1% и +0,7% в пятницу).

Трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо, отмечает Trading Economics.

Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по поводу восстановления экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, в конце 2022 года, пишет MarketWatch.

За минувшую неделю котировки Brent упали на 5,4% и WTI - на 5,5%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в понедельник выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+26,5% и +36,8% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+23,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+22,5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+14,9%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+7%), VEON (MOEX: VEON) (+5,8%).

Выручка "Ленты" (MOEX: LNTA) (+0,3%, до 780,5 рубля) в I квартале снизилась на 5,8%, до 124,6 млрд рублей, сообщила компания.

Подешевели "префы" ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-10,6%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-3,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,5%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-1,5%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,2%).

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (-0,6% ГДР), одного из ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале этого года составила 49,4 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:40 МСК составил 12,84 млрд рублей (из них 4,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,02 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,06 млрд рублей на акции ВТБ).