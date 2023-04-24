Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Норникеля на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций "Норильского никеля" на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитика банка Дмитрия Смолина.

"Норникель" опубликовал в пятницу операционные результаты за 1К23. Производство никеля снизилось на 22% к/к до 47 тыс. т, меди - на 6% к/к до 109 тыс. т в связи с плановыми ремонтами на Надеждинском металлургическом заводе и Талнахской обогатительной фабрике. При этом выросло производство металлов платиновой группы. Руководство подтвердило производственный план на 2023 год, согласно которому производство никеля и палладия из-за продолжающейся модернизации активов и программы ремонта сократится по сравнению с прошлым годом на 5% и 11% соответственно", - отмечает эксперт.

Аналитик банка оценивает результаты компании как нейтральные для котировок, так как план на 2023 год изменений не претерпел. В скором времени ожидается объявление "Норникелем" дивидендов за 2022 год в размере 660 руб. на акцию (дивидендная доходность составит 4%), который, на взгляд Смолина, может разочаровать инвесторов.

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