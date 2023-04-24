"Открытие Инвестиции" повысил прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 1557,2 руб

"Открытие Инвестиции" повысил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" до 1557,2 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков Управления анализа рынков, экспертов "Открытие Research".

"Готовящееся приобретение эмитентом 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" за 94,8 млрд руб. позволит увеличить мощности выпуска СПГ на 15% (до более чем 23 млн т/г) по привлекательной оценке (менее $400 за т/г). Запуски первой и второй очереди проекта "Артик СПГ 2" на рубеже 2023-24 гг. и 2024-25 гг. сейчас представляются более вероятными, чем в прошлом году. Так, летом ожидается доставка первой платформы по сжижению СПГ из Мурманска на полуостров Гыдан. Во 2-3 кварталах 2023 года "НОВАТЭК" рассчитывает принять инвестиционное решение по проекту "Обский СПГ", - отмечают аналитики. - Удешевление СПГ, начавшееся в 4К22, заставило нас снизить на 38% прогноз средней цены 2023 года, однако мы ожидаем новый рост цен в период заполнения ПХГ во 2П23, а в среднесрочной перспективе - стабилизацию на уровне около $20/млн бтэ ($716/тыс. куб. м). Наша оценка справедливой цены методом дисконтированных денежных потоков составляет 1557,2 руб. за акцию, потенциал роста от текущей цены составляет 17,9%. Мы сохраняем рекомендацию "покупать".

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