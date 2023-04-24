Котировки ОФЗ останутся на текущих уровнях до заседания ЦБР в пятницу - ПСБ

Котировки ОФЗ останутся на текущих уровнях до заседания ЦБР в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Аналитик напоминает, что по итогам торгов в пятницу индекс цен гособлигаций RGBI прибавил 0,02%, доходность индекса снизилась до 9,51% (-7 б.п. за неделю). Спрос на ОФЗ поддерживала статистика по замедлению инфляции в России к середине апреля до 2,6 - 2,8% г/г.

"Комментарии представителей ЦБР за неделю до заседания по ключевой ставке носили нейтральный характер, что вместе с данными по инфляции снижает опасения ужесточения денежно-кредитной политики. Снижение нефтяных цен на 5% за неделю (до $81,7 за баррель Brent) на фоне ожиданий замедления мировой экономики и рост доходности облигаций развитых стран из-за опасений продолжения повышения ставок ФРС и ЕЦБ сдерживали оптимизм на рынке рублевых облигаций, но не смогли изменить позитивный настрой игроков", - пишет Монастыршин.

По мнению эксперта банка, в начале этой недели ОФЗ будут консолидироваться около достигнутых уровней. Изменение сложившегося равновесия на рынке рублевых облигаций может произойти после заседания ЦБР в эту пятницу в случае смягчения риторики регулятора относительно перспектив инфляции и ключевой ставки.

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