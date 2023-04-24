Нефть остается под давлением перспективы повышения ставок в развитых странах - "Открытие Инвестиции"

Котировки нефти марки Brent остаются во власти рисков, связанных с дальнейшим ужесточением денежной политики ведущих центральных банков, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"В начале мая ставки могут повысить ФРС, ЕЦБ и Банк Англии. Поэтому восстановление и рост спроса в Китае может натолкнуться на стагнацию, или даже падение спроса в развитых странах. Впрочем, в National Australia Bank полагают, что китайского спроса будет вполне достаточно, дабы компенсировать слабость рынка развитых стран. Соответственно, уже к концу II квартала цена нефти марки Brent способна подняться до $92 за баррель. Более того, с мая начнутся дополнительные сокращения производства в ОПЕК+, что еще больше усилит дефицит поставок в ближайшем будущем", - пишет Кочетков в комментарии.

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