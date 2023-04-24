Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 81-82,5 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 81-82,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 89-90,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Грядущий пик налогового периода выступает в пользу российского рубля, - отмечает эксперт. - Поддержку ему на данный момент может оказать и активное налаживание новых потоков сбыта российской нефти, помимо Индии и Китая. В центре внимания продолжает оставаться ситуация с текущим восстановлением экономики Китая как одного из важнейших нефтяных импортеров в мире. Тем временем не в пользу рубля - снижение нефтяных цен. Придать волатильности российской валюте способны и сообщения о планах США и стран "большой семерки" на полный запрет экспорта товаров в Россию. От Федрезерва тем временем ждут ужесточения ДКП и более активного повышения процентных ставок, чтобы справиться с текущей инфляцией".

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