Ключевые события понедельника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут финансовые и операционные результаты российских компаний:

- Операционные показатели "РусГидро", "РусАгро" и "Ленты" за первый квартал 2023 года;

- Финансовые результаты Ozon за четвертый квартал и весь 2022 год.

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