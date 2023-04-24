"БКС МИ" снизил рекомендацию для "префов" Сургутнефтегаза до "держать", подтвердил "продавать" для "обычки"

"БКС "Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" до "держать" и подтвердил рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций после недавнего ралли и с учетом избыточной доходности, сообщается в материале аналитиков.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом повышена экспертами ввиду улучшения дивидендных перспектив по привилегированным акциям из-за ослабления рубля, пересмотра уровня риска и повышения долгосрочных прогнозов по процентам, полученных по чистой денежной позиции в размере более $50 млрд - на 9% (с 22 рублей до 24 рублей за штуку) для обыкновенных акций и на 15% (с 40 рублей до 46 рублей за штуку) для привилегированных.

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