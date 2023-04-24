Цены рублевых корпбондов в понедельник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 24 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы незначительно выросли по итогам торгов в пятницу, но завершили неделю в небольшом минусе. Статданные по экономике США, а также отчетности компаний за прошедший квартал, обнародованные на минувшей неделе, были неоднородными. Так, мартовский индекс опережающих индикаторов в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, опустился на 1,2% - максимальными темпами за три года. Число заявок на пособие по безработице в Штатах за неделю, завершившуюся 15 апреля, увеличилось до максимума с ноября 2021 года, показал отчет Минтруда.

В то же время предварительные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США за апрель, обнародованные в пятницу, говорят об устойчивости как производственного сектора, так и сферы услуг. Производственный PMI увеличился в этом месяце до 50,4 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные S&P Global, рассчитывающей индекс. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс превысил этот уровень в апреле впервые за шесть месяцев. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 53,7 пункта с 52,6 пункта в марте. Сводный PMI в апреле поднялся до 53,5 пункта с 52,3 пункта в марте, достигнув максимума с мая 2022 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, исключением выступает японский рынок акций. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов всего на 0,03%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК уменьшился на 0,9%. Значение австралийского индекса S&P/ASX 200 находится практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Цены на нефть эталонных марок в понедельник вновь снижаются. В пятницу котировки выросли, однако по итогам всей недели они упали более чем на 5%. Трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо. Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по поводу восстановления экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, в конце 2022 года.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составили $80,71 баррель, что на 1,16% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подорожали на 0,7% - до $81,66 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась утром на 1,26% - до $76,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 0,7% и составила $77,87 за баррель. За минувшую неделю котировки Brent упали на 5,4% и WTI - на 5,5%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 апреля выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,155 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,146 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос всего на 0,02% и составил 109,39 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 848,93 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,45%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,31%) и "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть БО-06" (-0,65%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,46%) и "Росбанк-002Р-09" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео - Эльдорадо") полностью разместило выпуск 3-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-04 объемом 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13,3% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,05% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение 5-летних облигаций серии 003P-06R объемом 22 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Купоны будут квартальными и переменными. Формула для расчета ставки 2-20-го купонов: значение ключевой ставки ЦБ (действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона) + премия 1,3%. Объем выпуска по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 22 млрд рублей.

ООО "Газпром капитал" увеличило объем размещения 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 с "не менее 20 млрд рублей" до 30 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 9,8% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 10,17% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. Техразмещение запланировано на 27 апреля.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 26 апреля начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций 3-й серии объемом 800 млн рублей. Компания установила ставку 1-36-го купонов на уровне 15% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По займу будет предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

АО "Почта России" установило ставку 11-16-го купонов по выпускам облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей каждый на уровне 9,9% годовых. Компания разместила 10-летние выпуски в апреле 2018 года по ставке 7,7% годовых. Эмиссии размещены в рамках 15-летней программы облигаций "Почты России" объемом 55 млрд рублей, которую Московская биржа зарегистрировала в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Арагон" (Новосибирск) установило ставку 25-28-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 13,5% годовых. Ранее эмитент увеличил срок обращения облигаций 1-й серии с 5 до 10 лет. Пятилетний выпуск на 1 млрд рублей компания разместила в мае 2017 года по ставке 12,75% годовых. Первоначально планировавшаяся дата погашения - 4 мая 2022 года, новая - 28 апреля 2027 года. Ставка текущего 24-го купона - 23% годовых. Согласно новым условиям, количество квартальных купонных периодов удвоилось - их стало 40. Процентная ставка по купонам рассчитывается по следующей формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на 7 день, предшествующий началу купонного периода, плюс 6%. Ставка будет устанавливаться через каждые 4 купона.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) приобрело в рамках оферты 6 млн 9,464 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 60,09% выпуска. Облигации сроком обращения 15 лет объемом 10 млрд рублей были размещены в апреле 2017 года по ставке квартального купона 9,85% годовых. Ставка текущего купона до оферты в апреле 2026 года - 12,33% годовых.

ООО "ЮниМетрикс" выкупило в рамках оферты 104 тыс. 992 облигации 1-й серии по цене 100% от номинала. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 105 тыс. штук. Объем выпуска составляет 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 26,25% выпуска. Компания разместила 3-летние облигации на 400 млн рублей в сентябре 2019 года по ставке 12,5% годовых. В мае 2022 года эмитент допустил технический дефолт при выплате купона, однако через пару дней смог выплатить денежные средства. В августе 2022 года компания увеличила срок обращения выпуска на 4 года - до 7 лет. Ставки 37-48-го купонов установлены на уровне 15% годовых, 49-84-го - 12% годовых, купоны ежемесячные. Установлена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 37-83-го купонных периодов. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.