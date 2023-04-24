Рубль, скорее всего, сохранит потенциал укрепления на текущей неделе - ПСБ

Рубль, скорее всего, сохранит потенциал укрепления в диапазоне 80-82 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы полагаем, что на текущей неделе у доллара сохраняется потенциал снижения в диапазоне 80-82 руб./$1. Поддержку рублю продолжат оказывать экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам. Отметим, что обилие выходящей статистики в США также может усилить давление на позиции доллара на глобальном рынке. В центре внимания отечественных инвесторов будет пятничное заседание ЦБ - регулятор может дать новые вводные по повышению ставки, что является позитивным фактором для рубля", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.