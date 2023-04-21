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21 апреля 2023 года 19:45

Рубль к концу торгов растерял дневные достижения и ушел в минус к доллару и евро, оставшись в плюсе к юаню

Москва. 21 апреля. Доллар США и евро умеренно подорожали, в то время как китайский юань немного подешевел по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне сократившихся в конце недели продаж валютной выручки экспортерами, при этом от более сильной просадки нацвалюту удерживали развернувшиеся вверх мировые цены на нефть.

Курс доллара США составил 81,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,75 руб./EUR1, подорожав на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 17,8 копейки - до 85,32 рубля. Вместе с тем курс китайского юаня опустился на 0,5 копейки - до 11,819 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного сдал позиции по отношению к доллару и евро по итогам торгов 21 апреля на фоне сократившихся в конце недели продаж валютной выручки экспортерами. При этом нацвалюта по отношению к доллару в целом осталась в рамках бокового диапазона 81-82 руб./$1; некоторую поддержку рублю оказала наметившаяся стабилизация ситуации на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу вечером продолжают повышаться, однако близки к завершению недели в минусе впервые за последние пять недель на фоне опасений в отношении экономических перспектив и спроса. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск составили $81,71 баррель, что на 0,75% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась к указанному времени также на 0,75% - до $77,95 за баррель.

Накануне обе марки обновили апрельские минимумы закрытия. Инвесторы беспокоились о потребительском спросе в связи с ухудшением экономической конъюнктуры и сохранением "ястребиного" настроя Федеральной резервной системы США. Утром в пятницу нефтяные котировки также снижались, однако позднее перешли к росту на новости о том, что Соединенные Штаты могут пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) ближе к осени при благоприятной ценовой конъюнктуре.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "рубль после кратковременного ослабления в самом начале торгов перешел к укреплению. Восходящей динамике российской валюты способствовал отскок нефтяных цен от новых апрельских минимумов. При этом, несмотря на усиление восходящей динамики рынков и нефти, рубль во второй половине дня стал сдавать позиции, растеряв достижения первой половины торгов. Вместе с тем китайский юань из-за своего снижения на мировом рынке в паре с рублем выглядел слабее американской валюты".

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, "российский рубль за неделю немного укрепился по отношению к доллару США, однако остался в диапазоне 81,0-82,5 руб./$1. Стабильность рубля прежде всего была обусловлена приближающимся налоговым периодом, пик которого придется на конец текущего месяца. Также позитивными новостями для рубля на этой неделе стали намерение Банка России и Минфина ограничить операции по покупке валюты при выходе зарубежных компаний из РФ и сообщение Минфина о сокращении ценового дисконта Urals к Brent в период с середины марта по середину апреля 2023 года до минимума с ноября-декабря прошлого года. Вероятно, на следующей неделе консолидация рубля на достигнутых уровнях продолжится, однако по мере завершения налогового периода может вновь начаться ослабление курса нацвалюты, если нефть не перейдет к устойчивому росту".

"Ощутимых изменений на внутреннем валютном рынке в пятницу не наблюдалось. При этом доллар остается локально "перекупленным", ввиду чего его плавное снижение может сохраниться в ближайшие торговые сессии. Пара "доллар-рубль" на следующей неделе может опуститься в диапазон 80,5-81,5 руб./$1 при поддержке активности экспортеров", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Вчера ЦБ РФ опубликовал апрельские инфляционные ожидания населения, на которые регулятор традиционно обращает повышенное внимание - их увеличение может привести к раскручиванию инфляционной спирали. В апреле ожидания населения на год вперед неожиданно снизились на 0,3 процентного пункта - до 10,4%, обновив минимум с марта 2021 года. Показатель на пять лет снизился на 0,5 процентного пункта - до 9,9%. Важно отметить, что инфляционные ожидания населения снижались даже на фоне продолжившегося ослабления рубля, которое традиционно ведет к росту данного показателя. С другой стороны, ценовые ожидания бизнеса в апреле, наоборот, увеличились на 1 процентный пункт - до 17,4%. Особенно стоит отметить выросший до майского максимума показатель для розничной торговли. Тем не менее инфляционные ожидания российского бизнеса пока остаются ниже уровней 2021 года, и в целом опубликованные данные повышают вероятность умеренного смягчения сигнала на заседании Банка России через неделю", - считают эксперты банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 22-24 апреля на 3,61 копейки, до 81,6188 руб./$1, и повысил курс евро на 9,02 копейки, до 89,4638 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу снизился на 3,34 копейки по отношению к 20 апреля и составил 81,5754 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 5,56 копейки и составил 81,5153 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 283,228 млн, из которых $348,826 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $934,402 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 21 апреля опустился на 17,74 копейки, до 89,3179 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 4,84 копейки, до 89,3984 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR542,491 млн, из которых EUR213,536 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR328,955 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК в пятницу слегка снизились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 5 базисных пунктов - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 3 и 1 базисный пункт - до 7,89% и 8,33% годовых соответственно; и лишь ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,49% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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