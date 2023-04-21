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21 апреля 2023 года 19:20

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, лидировал "Сургутнефтегаз"

Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу умеренным ростом индексов на фоне локального улучшения внешней конъюнктуры, лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,6%) в преддверии заседания совета директоров 24 апреля по вопросу годовых дивидендов. Акции Сбербанка умеренно просели по факту утверждения акционерами рекордных дивидендов за 2022 год (25 рублей на акцию каждого типа).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2639,95 пункта (+0,1%, в начале торгов индекс поднимался выше 2648 пунктов - новый пик за год), индекс РТС - 1019,2 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 81,59 рубля (+0,04 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,3-3,7%, доллар просел на 0,2 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+3,6% и +2,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,5%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Практически не изменились в цене акции Сбербанка (+0,04% и +0,1% "префы").

Сбербанк (MOEX: SBER) направит на выплату дивидендов за 2022 год рекордные 565 млрд рублей, дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 мая.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пресс-конференции в пятницу по итогам годового собрания акционеров, что Сбербанк в будущем может обновить рекорд по размеру дивидендов в абсолютном значении.

Также Греф сообщил, что Сбербанк намерен воспользоваться возможностью досрочной уплаты разового сбора в бюджет РФ со сверхприбыли за 2021-2022 годы, оценивает вероятную сумму выплаты в 10 млрд рублей.

Подешевели в пятницу акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

"Норникель" в I квартале снизил производство никеля на 9% по сравнению с I кварталом прошлого года, до 47 тыс. тонн, сообщила компания.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций с утра консолидировался в ожидании определения дивидендов по Сберу, доля которого в индексах достаточно высока. Также поддержку рынку оказывал спрос в бумагах "Сургутнефтегаза" в ожидании заседания совета директоров по этому вопросу 24 апреля. В пользу роста рынка акций РФ остаются и ожидания по монетарной политике Банка России - текущий уровень инфляции не располагает к дальнейшему росту ставки, полагает эксперт.

Прогноз по индексу МосБиржи на начало новой недели - 2625-2635 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ на неделе показал уверенный рост, хотя внешний фон препятствовал такому движению: нефть снижалась, на глобальных рынках акций наблюдалась разнонаправленная динамика. Ключевым драйвером роста рынков РФ выступали позитивные корпоративные новости, которые главным образом были связаны с дивидендными выплатами ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк).

Лидерами роста на неделе оказались транспортный, финансовый и нефтегазовый секторы. В преддверии заседания ЦБ РФ оценил перспективы снижения ключевой процентной ставки - по мнению Банка России, для этого сейчас нет предпосылок. Несмотря на снижение инфляции, проинфляционные риски сохраняются на фоне возможного увеличения бюджетного дефицита, ослабления рубля и нехватки рабочей силы. Инфляционные ожидания также остаются очень высокими (10,4% в апреле), поэтому снижения ставки на предстоящем в следующую пятницу заседании ЦБ РФ ожидать не стоит, полагает аналитик.

На следующей неделе в центре внимания инвесторов также будут данные по ВВП США за I квартал, по объему заказов на товары длительного пользования и статистика с рынка первичной недвижимости. Нефть практически вернулась к уровням, которые наблюдались до решения ОПЕК+ по расширению объемов сокращения добычи с мая. Снижение нефти было связано с тем, что покупатели не уверены в росте спроса на энергоносители в условиях, когда мировые ЦБ сохраняют настрой на дальнейшее ужесточение монетарных политик. В частности, за это высказался ряд чиновников ФРС США. Особенно это негативно воспринимается инвесторами в преддверии майского заседания американского регулятора, полагает Кравченко.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рекордный для Сбербанка объем выплат дивидендов за 2022 год (565 млрд рублей) на 34% превышает выплаты за 2020 год (дивиденды за 2021 год не начислялись, несмотря на рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,24 трлн руб.), отмечает аналитик.

"Сам факт направления на дивиденды рекордно высокой суммы сигнализирует о достаточной финансовой устойчивости эмитента в условиях неопределенности в финансовой индустрии США и Европы. Скорее всего, дивиденд за 2023 год будет еще выше, поскольку, по нашим оценкам, чистая прибыль Сбербанка за этот период составит около 1,5 трлн руб.", - полагает Мильчакова.

По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, наиболее вероятным сценарием для рынка акций РФ в конце апреля видится продолжение роста или боковой тренд, поскольку триггеров для фиксации прибыли в длинных позициях не наблюдается.

"Высокая доходность дивидендов не даст рынку существенно скорректироваться до момента выплат, которые в основном приходятся на июнь-июль. Ориентир по индексу МосБиржи - диапазон 2500-2700 пунктов. Оптимальным вариантом продолжает оставаться ситуативная торговля бумагами первого-второго эшелона с учетом новостной и технической картины, а также внешнего фона. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг способны оказаться акции финансового и нефтегазового сектора, а также ритейлеры. Аутсайдерами могут стать бумаги металлургических компаний", - полагает Ващенко.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), отскочила вверх Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,2-0,5%), в США индексы проседают в пределах 0,1%.

На нефтяном рынке цены вечером подросли после новостей о возможном пополнении стратегического нефтяного резерва (SPR) США в третьем квартале.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $81,55 за баррель (+0,6% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $77,81 за баррель (+0,6% и -2,4% в четверг).

По данным СМИ, Штаты могут пополнить SPR ближе к осени при благоприятной ценовой конъюнктуре. Тем не менее нефтяные котировки близки к уровням, наблюдавшимся до решения ОПЕК+ о сокращении добычи, отмечает Barron''s и связывает их откат с относительно слабым спросом.

Между тем Trading Economics указывает на ожидания восстановления спроса со стороны КНР, которые оказывают поддержку нефтяному рынку, и вместе с тем на сохранение опасений повышения процентных ставок в США и еврозоне.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+37,6% и +32,4% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+25,7% и +39,8% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+9,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,2%).

Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) (+4,5%), по данным оперативного учета, в I квартале 2023 года увеличил производство лигатурного золота на 13%, до 777 кг (25 тыс. унций).

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,3%) по РСБУ в 2022 г. выросла на 16,9% по сравнению с 2021 г., до 20,7 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за отчетный период составила 226,96 млрд руб. (+1%). Капзатраты составили 28,18 млрд руб. против 17,4 млрд руб. годом ранее.

Совет директоров ПАО "Мосэнерго" в апреле-мае 2023 г. рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 2022 г., говорится в отчете компании по РСБУ за 2022 г. Годовое собрание акционеров, где планируется утвердить дивиденды, будет проведено в мае-июне 2023 г.

Снизились в пятницу акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,6%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 57,2 млрд рублей (из них 26,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,72 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,36 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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