Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом, лидировал "Сургутнефтегаз"
По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2639,95 пункта (+0,1%, в начале торгов индекс поднимался выше 2648 пунктов - новый пик за год), индекс РТС - 1019,2 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,6%.
Доллар к 18:50 МСК стоил 81,59 рубля (+0,04 рубля).
За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,3-3,7%, доллар просел на 0,2 рубля.
Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+3,6% и +2,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+3,5%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).
Практически не изменились в цене акции Сбербанка (+0,04% и +0,1% "префы").
Сбербанк (MOEX: SBER) направит на выплату дивидендов за 2022 год рекордные 565 млрд рублей, дата закрытия реестра для получения дивидендов - 11 мая.
Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пресс-конференции в пятницу по итогам годового собрания акционеров, что Сбербанк в будущем может обновить рекорд по размеру дивидендов в абсолютном значении.
Также Греф сообщил, что Сбербанк намерен воспользоваться возможностью досрочной уплаты разового сбора в бюджет РФ со сверхприбыли за 2021-2022 годы, оценивает вероятную сумму выплаты в 10 млрд рублей.
Подешевели в пятницу акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).
"Норникель" в I квартале снизил производство никеля на 9% по сравнению с I кварталом прошлого года, до 47 тыс. тонн, сообщила компания.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций с утра консолидировался в ожидании определения дивидендов по Сберу, доля которого в индексах достаточно высока. Также поддержку рынку оказывал спрос в бумагах "Сургутнефтегаза" в ожидании заседания совета директоров по этому вопросу 24 апреля. В пользу роста рынка акций РФ остаются и ожидания по монетарной политике Банка России - текущий уровень инфляции не располагает к дальнейшему росту ставки, полагает эксперт.
Прогноз по индексу МосБиржи на начало новой недели - 2625-2635 пунктов, считает Шепелев.
По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ на неделе показал уверенный рост, хотя внешний фон препятствовал такому движению: нефть снижалась, на глобальных рынках акций наблюдалась разнонаправленная динамика. Ключевым драйвером роста рынков РФ выступали позитивные корпоративные новости, которые главным образом были связаны с дивидендными выплатами ("ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк).
Лидерами роста на неделе оказались транспортный, финансовый и нефтегазовый секторы. В преддверии заседания ЦБ РФ оценил перспективы снижения ключевой процентной ставки - по мнению Банка России, для этого сейчас нет предпосылок. Несмотря на снижение инфляции, проинфляционные риски сохраняются на фоне возможного увеличения бюджетного дефицита, ослабления рубля и нехватки рабочей силы. Инфляционные ожидания также остаются очень высокими (10,4% в апреле), поэтому снижения ставки на предстоящем в следующую пятницу заседании ЦБ РФ ожидать не стоит, полагает аналитик.
На следующей неделе в центре внимания инвесторов также будут данные по ВВП США за I квартал, по объему заказов на товары длительного пользования и статистика с рынка первичной недвижимости. Нефть практически вернулась к уровням, которые наблюдались до решения ОПЕК+ по расширению объемов сокращения добычи с мая. Снижение нефти было связано с тем, что покупатели не уверены в росте спроса на энергоносители в условиях, когда мировые ЦБ сохраняют настрой на дальнейшее ужесточение монетарных политик. В частности, за это высказался ряд чиновников ФРС США. Особенно это негативно воспринимается инвесторами в преддверии майского заседания американского регулятора, полагает Кравченко.
По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рекордный для Сбербанка объем выплат дивидендов за 2022 год (565 млрд рублей) на 34% превышает выплаты за 2020 год (дивиденды за 2021 год не начислялись, несмотря на рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,24 трлн руб.), отмечает аналитик.
"Сам факт направления на дивиденды рекордно высокой суммы сигнализирует о достаточной финансовой устойчивости эмитента в условиях неопределенности в финансовой индустрии США и Европы. Скорее всего, дивиденд за 2023 год будет еще выше, поскольку, по нашим оценкам, чистая прибыль Сбербанка за этот период составит около 1,5 трлн руб.", - полагает Мильчакова.
По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, наиболее вероятным сценарием для рынка акций РФ в конце апреля видится продолжение роста или боковой тренд, поскольку триггеров для фиксации прибыли в длинных позициях не наблюдается.
"Высокая доходность дивидендов не даст рынку существенно скорректироваться до момента выплат, которые в основном приходятся на июнь-июль. Ориентир по индексу МосБиржи - диапазон 2500-2700 пунктов. Оптимальным вариантом продолжает оставаться ситуативная торговля бумагами первого-второго эшелона с учетом новостной и технической картины, а также внешнего фона. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг способны оказаться акции финансового и нефтегазового сектора, а также ритейлеры. Аутсайдерами могут стать бумаги металлургических компаний", - полагает Ващенко.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), отскочила вверх Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,2-0,5%), в США индексы проседают в пределах 0,1%.
На нефтяном рынке цены вечером подросли после новостей о возможном пополнении стратегического нефтяного резерва (SPR) США в третьем квартале.
Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $81,55 за баррель (+0,6% и -2,4% накануне), июньская цена WTI - $77,81 за баррель (+0,6% и -2,4% в четверг).
По данным СМИ, Штаты могут пополнить SPR ближе к осени при благоприятной ценовой конъюнктуре. Тем не менее нефтяные котировки близки к уровням, наблюдавшимся до решения ОПЕК+ о сокращении добычи, отмечает Barron''s и связывает их откат с относительно слабым спросом.
Между тем Trading Economics указывает на ожидания восстановления спроса со стороны КНР, которые оказывают поддержку нефтяному рынку, и вместе с тем на сохранение опасений повышения процентных ставок в США и еврозоне.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли бумаги ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+37,6% и +32,4% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+25,7% и +39,8% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+9,8%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+8,2%).
Холдинг "Селигдар" (MOEX: SELG) (+4,5%), по данным оперативного учета, в I квартале 2023 года увеличил производство лигатурного золота на 13%, до 777 кг (25 тыс. унций).
Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,3%) по РСБУ в 2022 г. выросла на 16,9% по сравнению с 2021 г., до 20,7 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за отчетный период составила 226,96 млрд руб. (+1%). Капзатраты составили 28,18 млрд руб. против 17,4 млрд руб. годом ранее.
Совет директоров ПАО "Мосэнерго" в апреле-мае 2023 г. рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 2022 г., говорится в отчете компании по РСБУ за 2022 г. Годовое собрание акционеров, где планируется утвердить дивиденды, будет проведено в мае-июне 2023 г.
Снизились в пятницу акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,1%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,6%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 57,2 млрд рублей (из них 26,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,72 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,36 млрд рублей на акции "Газпрома").