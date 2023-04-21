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21 апреля 2023 года 19:30

Рынок акций РФ на неделе продолжил рост на дивидендных ожиданиях, индекс Мосбиржи обновил пик за год

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и упавшую нефть на опасениях продолжения жесткой монетарной политики мировых центробанков, а также антироссийские санкционные новости Запада. Основным драйвером роста российских акций выступили дивидендные ожидания, благодаря чему индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов и обновил максимум за год.

В период с 17 по 21 апреля индекс Мосбиржи вырос на 3,3% и составил 2639,95 пункта, индекс РТС прибавил 3,7% и достиг 1019,2 пункта на фоне снижения доллара до 81,59 руб./$1 (-0,2 рубля) и упавшей июньской нефти Brent до $81,55 за баррель (-5,9%).

Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста на фоне известий о сокращении дисконта российской нефти Urals к Brent, в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи поднялся вплотную к рубежу 2600 пунктов, обновив максимум за год, индекс РТС превысил 1000 пунктов на фоне укрепления рубля, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Полюс" (+5,9%) и "Аэрофлота" (+4,1%).

По сообщению Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля составила $51,15 за баррель. Это означает, что дисконт Urals продолжил снижаться с рекордных уровней и составил чуть менее 36,5% к Brent. Минтранс РФ прогнозирует рост стоимости авиабилетов на 15-30% из-за отсутствия решения властей по субсидированию перевозок в летнем сезоне этого года.

Акционеры ПАО "Белуга групп" (+1,7%) утвердили финальную выплату дивидендов за 2022 год на уровне 400 рублей на акцию. Подскочили акции "Трубной металлургической компании" (+9,3%) в ожидании объявления дивидендов за 2022 год, выросли акции "Мечела" (+2,5% и +7,9% "префы") на новостях об усилении мирового спроса на российский уголь.

Во вторник рынок акций РФ продолжил рост на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и вечерних попыток нефти подрасти, сдерживающим фактором выступили антироссийские санкционные новости от стран G7. Индекс МосБиржи обновил максимум за год и превысил 2615 пунктов, в лидерах роста выступили акции металлургов во главе с "НЛМК" (+3,4%), "Магнита" (+3,1%) и Сбербанка (+2,1%).

Позитивным драйвером для рынков стали данные из Китая. ВВП КНР в I квартале вырос на 4,5% при прогнозах роста на 4% после подъема на 2,9% в IV квартале 2022 года. Объем розничных продаж в КНР в марте подскочил на 10,6% в годовом выражении (ожидался рост на 7,4%), темпы роста промпроизводства ускорились до 3,9%, безработица снизилась до 5,3% с 5,6%.

В США вышел ряд квартальных отчетов крупнейших компаний, превысивших ожидания.

Тем временем, главы МИД стран G7 по итогам встречи в Японии согласились усилить экономические санкции для оказания давления на Москву в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, они согласились усилить координацию для предотвращения уклонения от санкций и поставок оружия в Россию третьими сторонами.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне нового ухудшения внешней конъюнктуры и заявлений президента Южной Кореи по поводу возможности поставок вооружения Украине. Индекс МосБиржи откатился в район 2600 пунктов после утреннего обновления годового максимума (2629п); в лидерах отката выступили бумаги "Северстали" (-2,6%) после рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за 2022 год (ГОСА пройдет 9 июня). Продолжился рост акций "НЛМК" (+1,5%), Сбербанка (+1%).

Давление на рынки продолжили оказывать сохраняющиеся опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США. Кроме того, эксперты не уверены в том, что рост китайской экономики продолжит ускоряться, поскольку показатели I квартала стали следствием всплеска отложенной активности после снятия жестких карантинных ограничений. Нефть Brent в среду откатилась к $83 за баррель, несмотря на данные Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране на 4,58 млн баррелей (эксперты ожидали сокращения на 250 тыс.).

Чистая прибыль "Русснефти" (-3,5%) по РСБУ в первом квартале 2023 года сократилась в 6 раз относительно аналогичного периода прошлого года, до 2,99 млрд рублей. Совет директоров "Совкомфлота" (-1,1%) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,29 руб. на акцию.

В четверг рынок акций РФ возобновил рост по большинству blue chips, индекс МосБиржи поднялся к 2638 пунктам, обновив максимум более чем за год благодаря росту бумаг "ЛУКОЙЛа" (+4,6%), "Татнефти" (+2%) и "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +3,5% "префы") на дивидендных ожиданиях компаний, а также на фоне улучшения прогнозов по динамике российского ВВП в 2023 году. Внешние рынки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения мировыми центробанками жесткой монетарной политики.

ВВП РФ в 2023 году может снизиться на 0,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ РФ в ходе апрельского ежемесячного опроса. В марте экономисты прогнозировали падение экономики в 2023 году на 1,1%.

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" рекомендовал собранию акционеров выплатить финальные дивиденды по результатам 2022 года в размере 438 рублей на акцию (доходность 9%, закрытие реестра 5 июня). За 9 месяцев 2022 года НК выплатила 256 рублей на акцию.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров на заседании 24 апреля, совет директоров "Татнефти" пройдет 27 апреля.

Народный банк Китая в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых (китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд).

Нефть Brent просела ниже $81 за баррель на опасениях глобальной рецессии и укреплении курса доллара. Негативным фактором для рынка нефти стал региональный обзор Федрезерва "Beige Book ("Бежевая книга"), который указал на то, что экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла.

Упали в четверг акции "Трубной металлургической компании" (-9,8%) после того как совет директоров рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год (ГОСА пройдет 26 мая). За 9 месяцев 2022 года ТМК выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию, за I полугодие - 9,68 руб. на акцию.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался в районе 2640 пунктов по индексу МосБиржи при смешанной динамике цен blue chips на фоне выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными. Акционеры Сбербанка (+0,04%) на годовом собрании в пятницу утвердили рекордные дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей на акцию каждого типа (всего 565 млрд рублей, закрытие реестра под выплаты - 11 мая).

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на пресс-конференции в пятницу, что Сбербанк в будущем может обновить рекорд по размеру дивидендов в абсолютном значении.

Внешние фондовые площадки в конце недели подавали смешанные сигналы, а нефть Brent попыталась стабилизироваться в районе $81,5 за баррель.

Холдинг "Селигдар" (+4,5%) в I квартале 2023 года увеличил производство лигатурного золота на 13%, до 777 кг (25 тыс. унций).

Тем временем, в пятницу агентство "Киодо" со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщило, что страны "Большой семерки" в преддверии саммита в японской Хиросиме рассматривают возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против Москвы.

В период с 17 по 21 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "Аэрофлота" (+13%), "Мечела" (+12% и +10% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+11%); хуже рынка оказались акции "Трубной металлургической компании" (-5%), "Русснефти" (-5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-4%).

Динамику рынка акций РФ до конца апреля по-прежнему будут определять геополитические, корпоративные и санкционные новости, а также решение ЦБ РФ по ключевой ставке 28 апреля. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 2550-2700 пунктов, для индекса РТС - 950-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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