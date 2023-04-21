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21 апреля 2023 года 19:01

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 21 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 17 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продемонстрировали в понедельник умеренное снижение.

Глобальные инвесторы оценивали новую порцию опубликованных в США статданных. В частности, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в апреле вырос до 10,8 пункта с минус 24,6 пункта в марте. Индикатор поднялся на положительную территорию впервые за пять месяцев и обновил максимум с прошлого июля. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста индикатора до минус 18 пунктов.

Во вторник котировки US Treasuries немного скорректировались вверх, в то время как на рынке отечественных евробондов вновь отсутствовала какая-либо ярко выраженная динамика. Число домов, строительство которых было начато в США в марте, сократилось на 0,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,42 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в феврале количество новостроек составляло 1,432 млн, а не 1,45 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали падение на 3,5% с объявленного ранее февральского уровня - до 1,4 млн.

ВВП Китая в первом квартале увеличился на 4,5% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления страны. Таким образом, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2,9% в октябре-декабре прошлого года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 4%.

В середине недели стало известно, что потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 10,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 10,4% в феврале, но остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд. Кроме того, глобальные инвесторы с вероятностью 88% оценивали повышение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в мае. Это в итоге вновь развернуло мировые долговые рынки в сторону снижения.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на очередную позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорилось в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме. Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

Согласно отчету министерства труда США, опубликованному в четверг, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 240 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее показателя прошлой недели. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 239,75 тыс. по сравнению с 240,25 тыс. неделей ранее.

В последний день недели ситуация на мировых долговых рынках вновь оказалась под давлением продавцов, в то время как котировки отечественных евробондов в очередной раз не продемонстрировали ярко выпаженной динамики.

Предварительные значения индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США за апрель, обнародованные в пятницу, показали, что экономика страны остается сильной, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ за последний год. Производственный PMI увеличился в этом месяце до 50,4 пункта с 49,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные S&P Global, рассчитывающей индекс. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс превысил этот уровень впервые за шесть месяцев. Индекс деловой активности в сфере услуг вырос в апреле до 53,7 пункта с 52,6 пункта в марте. Сводный PMI поднялся до 53,5 пункта с 52,3 пункта в марте, достигнув максимума с мая 2022 года.

При этом президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила, что поддерживает дальнейшее повышение базовой процентной ставки Федрезервом. "Спрос по-прежнему опережает предложение, причем как на товарном рынке, так и на рынке труда, а инфляция остается слишком высокой", - сказала Местер, слова которой приводит Market Watch. По словам Местер, американскому ЦБ необходимо довести ставку до "еще более ограничительного уровня" в этом году, подняв ее выше 5%. В настоящее время ставка находится в диапазоне 4,75-5% годовых. Ее коллега из ФРБ Далласа Лори Логан также отметила, что инфляция в Штатах остается "слишком высокой".

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,17% - до 61,97% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 10,04% годовых); при этом бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 0,55%, подорожав до 64,61% от номинала (их доходность снизилась за пять дней на 4 базисных пункта и составила 9,38% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 0,33%, до 42,94% от номинала (его доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 12,86% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 43,67% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов и составила 36,35% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году прибавили в цене 0,24% и составили 43,27% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 27,84% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,2%, до 41,42% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов и составила 22,11% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 0,16%, до 89,1% от номинала (его доходность выросла на 192 базисных пункта - до 31,24% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,08%, составив 65,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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