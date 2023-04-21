"БКС МИ" понизил целевую цену акций Tesla до $222

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Tesla с $257 до $222 за штуку на фоне ухудшения прогноза прибыли на 2023г, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Tesla 19 апреля отчиталась за 1К23: чистая прибыль составила $2,931 млрд ($0,85акц.) против $3,736 млрд ($1,07/акц.) за 1К22, - констатируют эксперты. - Мы понижаем оценку прибыли на 2023 год до $3,88 с $4,39 - в этом году менеджмент ожидает сложную конъюнктуру на автомобильном рынке. Мы понижаем и ожидания по прибыли на 2024 год до $5,45 с $6,14 из-за сокращения прогнозов цены продажи автомобилей против предыдущей оценки. Вместе с тем итоговый показатель за 2024 год покажет рост (по сравнению с 2023 годом). Мы считаем Tesla бесспорным лидером на рынке электромобилей, несмотря на ужесточение конкуренции. Открытие сети быстрой зарядки для машин других марок станет значимым источником выручки".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.