Высока вероятность снижения курса рубля до 80,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"

Высока вероятность снижения курса рубля до 80,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин

"Банк России готов детально рассмотреть предложение депутатов расплачиваться с уходящими зарубежными компаниями вместо валюты специальными облигациями, привязанными к замороженным резервам, - отмечает эксперт. - Потенциально, для рубля это позитивная инициатива, если гипотетически предположить, что иностранные компании в большей массе будут на это согласны, а западные регуляторы будут готовы распечатать замороженные резервы. На практике, это в текущем моменте больше похоже не на рабочую схему, а на альтернативный вариант торга по поводу того, как можно найти компромисс между запертыми в РФ иностранными активами и арестованным за рубежом средствами ЦБ".

Оценивая краткосрочные перспективы курса USD/RUB, Шульгин считает, что до конца месяца сохраняется вероятность снижения до 80,5 руб./$1. Если же оценивать диапазон 80-84 руб./$1 в перспективе нескольких ближайших недель, то аналитик полагает, что пока вероятность атаки на уровень 84 руб./$1 выше, чем вероятность снижения курса ниже 80 руб./$1.

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