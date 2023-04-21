Индекс Мосбиржи может закрепиться выше 2700п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи на следующей неделе может закрепиться выше 2700 пунктов, индекс РТС - выше 1030 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при отсутствии значимых негативных факторов могут стремиться к развитию восходящего движения и закреплению выше отметок 2700 и 1030 пунктов во многом благодаря дивидендным ожиданиям, - пишет эксперт. - Итоговые рекордные выплаты за 2022 год в размере 25 руб. на акцию в пятницу подтвердил Сбербанк: это значит, что до закрытия реестра 11 мая бумаги гарантированно можно будет купить с дивидендами и подтверждает перспективы их роста в район 250 руб. до отсечки. Уже в следующую пятницу при этом последний день с дивидендами в размере 60,58 руб. на бумагу (в случае их утверждения акционерами) можно будет купить акции "НОВАТЭКа".

Дивидендный реестр 26 апреля закроется по "Белуге", напоминает Кожухова. Подтвердить итоговые выплаты за 2022 год на ближайшей неделе должны будут акционеры "Московской биржи" и банка "Санкт-Петербург", а советы директоров "Татнефти" и "ТГК-14" - дать рекомендацию по дивидендам.

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