"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $320

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,2%, стоп-приказ: $276, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $2,24, а выручка - $51,12 млрд. Результаты компании превзойдут ожидания в первую очередь за счет роста облачных сервисов, что может стать драйвером для котировок Microsoft.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $320. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $276 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,59", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Microsoft Corporation - одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники: персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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