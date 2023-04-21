Высокая доходность окажет поддержку цене акций Kinder Morgan Inc., считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Kinder Morgan представила нейтральную отчетность за I квартал 2023 года. Квартальный дивиденд повышен на 2%, объем обратного выкупа за отчетный период составил $113 млн. На наш взгляд, высокая доходность окажет поддержку акциям KMI до дивидендной отсечки. Сохраняем по ним рекомендацию "покупать". Повышение объемов добычи нефти и газа в США в 2023 году позитивно повлияет на результаты компании. На Kinder Morgan приходится около половины объемов транспортировки газа на предприятия по производству СПГ в США. Компания рассчитывает до 2028 года нарастить поставки сырья на СПГ-заводы до 11-15 млрд куб. футов в сутки (более чем на 100% к текущим уровням), что обеспечит прирост доходов в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт.

Пигарев отмечает следующие потенциальные драйверы роста бумаг компании:

- Сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ приведет к росту производства углеводородов в США, что благоприятно отразится на операционных и финансовых показателях KMI.

- Увеличение объемов экспорта СПГ из США в 2023 году, которое, по прогнозу Минэнерго Штатов, должно составить 14% г/г, позитивно для KMI, обеспечивающей 50% поставок газа на заводы СПГ.

Потенциальными рисками, на взгляд аналитика, являются:

- Сохранение процентных ставок на высоком уровне негативно для владельцев нефтегазовой инфраструктуры, для которых характерен крупный долг.

- Акции Kinder Morgan подвержены рискам со стороны высокой инфляции, которая обуславливает повышение объема капитальных и операционных затрат из-за значительного объема физических активов.

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