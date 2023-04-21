Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Union Pacific на уровне "покупать"

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Union Pacific Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $252 за штуку, что предполагает рост с текущих уровней на 24%, говорится в комментарии аналитика банка Ирины Фомкиной.

"Отчетность Union Pacific оказалась неоднозначной, - пишет эксперт. - Чистая прибыль компании в 1К23 выросла до $2,67, опередив ожидания рынка ($2,57), но выручка ($5,9 млрд) немного отстала от прогнозов аналитиков ($6,02 млрд). Судя по результатам, бизнес Union Pacific оказался устойчивым в непростой ситуации для перевозчиков США в целом. Поскольку компания за прошедший квартал выкупила 3% своих акций, прибыль на акцию увеличилась на 3% г/г. Мы прогнозируем повышение выручки компании в 2023 году на 4% г/г, уже учитывая сложности с грузоперевозками в 1К23 и рост операционной рентабельности, поэтому сохраняем рейтинг "покупать" по бумагам".

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