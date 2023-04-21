"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 42 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 42 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 33,5 руб., сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что 4 апреля компания рассмотрит вопрос о проведении ГОСА. Рынок ожидает публикацию отчетности и объявление о дивидендах.

"С точки зрения технического анализа бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 33,5 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,25", - указывают эксперты "Финама".

"Сургутнефтегаз" - четвертая по объему добычи нефтяная компания в России. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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