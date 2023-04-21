Рубль днем слегка укрепляется к основным валютам благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва. 21 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как активизации продаж валютной выручки экспортерами, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 81,455 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,3825 руб./EUR1, подешевев на 15 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 12,3 копейки - до 85,02 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,9 копейки - до 11,805 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 21 апреля благодаря росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в условиях приближающегося налогового периода апреля. Кроме того, поддержку нацвалюте стала оказывать и наметившаяся в конце недели стабилизация ситуации на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу днем отыграли утреннее снижение после новостей о возможном пополнении стратегического нефтяного резерва (SPR) США в третьем квартале. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составили $81,27 баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к указанному времени на 0,25% - до $77,56 за баррель. Накануне обе марки обновили апрельские минимумы закрытия.

"Нефть Brent в пятницу пытается развить коррекционный отскок после двухдневного падения. В целом нефтяные котировки продолжают движение в сторону мартовских минимумов, оставаясь под давлением глобальных экономических опасений, связанных с ужесточением монетарных политик со стороны мировых центральных банков. Одновременно с этим Китай продолжает наращивать поставки российской нефти. По данным китайской таможни, в первом квартале 2023 года поставки выросла на 32,7% в годовом выражении, до 25,2 млн тонн, что в том числе говорит о росте спроса на нефть со стороны КНР. Российский рубль в пятницу продолжает плавно укрепляться по отношению к доллару и евро. Российская валюта демонстрирует рост в преддверии пика налоговых выплат, а также при поддержке развернувшихся вверх нефтяных котировок", - комментирует ситуацию на рынке аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в четверг рубль смог слегка укрепиться по итогам дня. Негатив от продолжившегося снижения нефтяных цен ограничивался постепенно приближающимся пиком налогового периода. На фоне усилившихся опасений более слабого спроса на энергоресурсы котировки нефти корректируются к уровням, наблюдавшимся до недавнего сокращения добычи со стороны ОПЕК+. В ходе торгов в пятницу фьючерсы на Brent опускались к отметке $80,6 за баррель, но затем развернулись вверх в рамках коррекции. "Сегодня рубль, вероятно, не будет показывать ярко выраженную динамику в преддверии выходных, но на следующей неделе он может попробовать укрепиться на фоне усиления продаж валюты со стороны экспортеров для уплаты налогов. В целом у курса доллара сохраняется потенциал к движению ниже отметки 81 руб./$1", - полагают специалисты банка.

"Вчера ЦБ РФ опубликовал апрельские инфляционные ожидания населения, на которые регулятор традиционно обращает повышенное внимание - их увеличение может привести к раскручиванию инфляционной спирали. В апреле ожидания населения на год вперед неожиданно снизились на 0,3 процентного пункта - до 10,4%, обновив минимум с марта 2021 года. Показатель на пять лет снизился на 0,5 процентного пункта - до 9,9%. Важно отметить, что инфляционные ожидания населения снижались даже на фоне продолжившегося ослабления рубля, которое традиционно ведет к росту данного показателя. С другой стороны, ценовые ожидания бизнеса в апреле, наоборот, увеличились на 1 процентный пункт - до 17,4%. Особенно стоит отметить выросший до майского максимума показатель для розничной торговли. Тем не менее инфляционные ожидания российского бизнеса пока остаются ниже уровней 2021 года, и в целом опубликованные данные повышают вероятность умеренного смягчения сигнала на заседании Банка России через неделю", - считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, "пара "доллар-рубль" завершила торги в четверг легким снижением, вернувшись к отметке 81,5 руб./$1. Торговая активность долларом с расчетами "завтра" заметно увеличилась относительно средненедельных значений, при этом курс доллара вернулся к средним показателям текущей недели. Поддержку позициям рубля оказала активизация экспортеров на рынке в преддверии приближающихся налоговых выплат. Вместе с тем укрепление рубля носило сдержанный характер на фоне наблюдавшегося снижения цен на рынке энергоносителей".

По мнению Жильникова, "ощутимых изменений на внутреннем валютном рынке в пятницу не наблюдается. При этом доллар остается локально "перекупленным", ввиду чего его плавное снижение может сохраниться в ближайшие торговые сессии. Пара "доллар-рубль" в ближайшие дни может опуститься в диапазон 80,5-81,5 руб./$1 при поддержке активности экспортеров".

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК в пятницу слегка снизились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 5 базисных пунктов - до 7,45% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 базисных пункта - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 3 и 1 базисный пункт - до 7,89% и 8,33% годовых, соответственно; и лишь ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,49% годовых.