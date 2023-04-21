"БКС МИ" понизил целевую цену акций J.B. Hunt Transport Services до $200

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций J.B. Hunt Transport Services с $225 до $200 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Одна из крупнейших транспортных компаний США J.B. Hunt Transport Services недавно отчиталась за 1К23 по GAAP: прибыль снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом и оказалась хуже консенсуса, - отмечают эксперты. - Компания успешно адаптировалась к изменениям потребительского спроса на услуги доставки и грузоперевозок. Мы ожидаем, что непростая ситуация на рынке (рост расходов на персонал, снижение объемов) сохранится в ближайшие два-три квартала. Но мы полагаем, что по завершении восстановления экономики после высокой инфляции и деглобализации американские компании будут концентрироваться на укреплении внутренних цепочек поставок. Мы понизили целевую цену акций с $225 до $200 из-за негативного влияния динамики объемов и инфляции на прибыль".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.