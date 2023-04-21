Среднесрочный ориентир для индекса Мосбиржи - диапазон 2500-2700пп - Freedom Finance Global

Среднесрочным ориентиром для индекса Мосбиржи является диапазон 2500-2700 пунктов, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Российский рынок продолжает медленный, но уверенный рост. Индекс Мосбиржи восстановился к уровню годичной давности. Притоку средств на рынок способствуют публикации корпоративных отчетов, дивидендные ожидания, а также спокойный информационный фон и положительная динамика на внешних фондовых и сырьевых площадках. Инвесторы готовы увеличивать покупки в ожидании снижения доходности депозитов. Страховкой от падения котировок отдельных бумаг выступают дивиденды. Дивидендная доходность по акциям Сбербанка в районе 11%, что заметно выше, чем по любому из его депозитов", - пишет эксперт.

Наиболее вероятным сценарием для российских фондовых площадок на конец апреля, по мнению Ващенко, является продолжение роста или боковой тренд. Триггеров для фиксации прибыли в длинных позициях не наблюдается. Стратег инвесткомпании полагает, что высокая доходность дивиденда не даст рынку существенно скорректироваться до момента выплат, которые в основном приходятся на июнь-июль. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2500-2700 пунктов.

"Оптимальным вариантом продолжает оставаться ситуативная торговля бумагами первого-второго эшелона с учетом новостной и технической картины, а также внешнего фона, - подчеркивается в комментарии. - Длительное удержание ранее открытых длинных позиций создает высокий риск потери прибыли. Лидерами роста среди наиболее ликвидных способны оказаться акции финансового и нефтегазового сектора, а также ретейлеры. Аутсайдерами могут стать бумаги металлургических компаний".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.