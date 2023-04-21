"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг ALPS Medical Breakthroughs ETF с прогнозной стоимостью $40,3 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 33,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Биотехнологический сектор был не в почете у инвесторов в прошлом году, и вспышки антирисковых настроений на мировых площадках весьма неблагоприятно сказывались на акциях биотеха. Вместе с тем наука не стоит на месте, и мы по-прежнему оптимистично смотрим на перспективы развития биотеха и сопряженных с ним сегментов, имеющих отношение к прорывам в медицине. Новые разработки в лечении рака, воспалительных и неврологических заболеваний - перспективное направление вложений", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. В состав портфеля ETF входят бумаги 113 эмитентов.

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