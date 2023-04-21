Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Abbott Laboratories до $112

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Abbott Laboratories до $112 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Abbott Laboratories отчиталась за первый квартал лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль компании на акцию составила $1,03, превысив консенсус на 4%. Сюрпризом для инвесторов стало ускорение органического роста выручки благодаря усилению спроса в диагностическом сегменте и выводу на рынок новых медицинских устройств. Операционная рентабельность нормализуется до доковидных уровней, корпоративный прогноз остался без изменений, - отмечает аналитик Илья Зубков. - Корпоративный прогноз остался без изменений, однако основные драйверы сместились к основному для Abbott бизнесу. Прогноз non-GAAP EPS сохранился в диапазоне $4,3-4,5. Ожидается, что выручка от тестирования на COVID-19 по итогам года составит не $2 млрд, как предполагалось в начале года, а $1,5 млрд. Это снижение будет компенсировано более быстрым ростом основного бизнеса, обозначившегося в первые три месяца 2023 года. Мы расцениваем это как позитивный сигнал для развития компании".

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