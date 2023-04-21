Возможно укрепление рубля на следующей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США на следующей неделе на фоне усиления продаж валюты со стороны экспортеров, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль, вероятно, не будет показывать ярко выраженную динамику в преддверии выходных, но на следующей неделе он может попробовать укрепиться на фоне усиления продаж валюты со стороны экспортеров для уплаты налогов. В целом у курса пары USD/RUB сохраняется потенциал к движению ниже отметки 81 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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