Акции ТМК привлекательны для долгосрочных инвестиций - ПСБ

Акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) привлекательны для инвестиций на долгосрочную перспективу, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров "ТМК" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам деятельности в 2022 году. Всего за полгода и 9М22 компания выплатила 16,46 руб./акцию. Тем не менее считаем бумаги привлекательными для инвестиций на долгосрочную перспективу. Эмитент - основной бенефициар переориентации российского нефтегаза на Восток и неплохо защищен от санкционного давления", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.