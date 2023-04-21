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21 апреля 2023 года 10:19
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика и новости компаний: - Предварительные апрельские индексы деловой активности для США, Германии и еврозоны; - Годовое общее собрание акционеров Сбербанка (выступление Г.О. Грефа по итогам 2022 года года); - Операционные результаты "ТГК-1" за первый квартал 2023 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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21 апреля 2023 года 19:45
Рубль к концу торгов растерял дневные достижения и ушел в минус к доллару и евро, оставшись в плюсе к юаню
Москва. 21 апреля. Доллар США и евро умеренно подорожали, в то время как китайский юань немного подешевел по итогам торгов на Московской бирже в пятницу; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне сократившихся в конце недели продаж валютной выручки экспортерами, при этом от более сильной просадки нацвалюту удерживали развернувшиеся вверх мировые цены на нефть. читать дальше
.21 апреля 2023 года 19:30
Рынок акций РФ на неделе продолжил рост на дивидендных ожиданиях, индекс Мосбиржи обновил пик за год
Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем, несмотря на ухудшение внешней фондовой конъюнктуры и упавшую нефть на опасениях продолжения жесткой монетарной политики мировых центробанков, а также антироссийские санкционные новости Запада. Основным драйвером роста российских акций выступили дивидендные ожидания, благодаря чему индекс Мосбиржи превысил 2600 пунктов и обновил максимум за год. читать дальше
.21 апреля 2023 года 19:20
Москва. 21 апреля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу умеренным ростом индексов на фоне локального улучшения внешней конъюнктуры, лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,6%) в преддверии заседания совета директоров 24 апреля по вопросу годовых дивидендов. Акции Сбербанка умеренно просели по факту утверждения акционерами рекордных дивидендов за 2022 год (25 рублей на акцию каждого типа). читать дальше
.21 апреля 2023 года 19:01
Москва. 21 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.21 апреля 2023 года 19:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Meituan с целевой ценой HKD189,20 за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 34,8%, сообщается а аналитическом материале инвесткомпании. "Одной из причин коррекции в акциях Meituan с начала 2023 года мог стать выход из ее капитала холдинга... читать дальше
.21 апреля 2023 года 18:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций Tesla с $257 до $222 за штуку на фоне ухудшения прогноза прибыли на 2023г, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Tesla 19 апреля отчиталась за 1К23: чистая прибыль составила $2,931 млрд ($0,85акц.)... читать дальше
.21 апреля 2023 года 18:32
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение китайского девелопера China Resources Land, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 44 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17% от... читать дальше
.21 апреля 2023 года 18:17
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Bank of America Corp. с $37 до $34 на горизонте года, сохранив рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой. "Результаты Bank of America Corp. за I квартал 2023 года превзошли ожидания инвесторов, что... читать дальше
.21 апреля 2023 года 17:49
Высока вероятность снижения курса рубля до 80,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Открытие Инвестиции"
Высока вероятность снижения курса рубля до 80,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин "Банк России готов детально рассмотреть предложение депутатов расплачиваться с уходящими зарубежными компаниями вместо валюты... читать дальше
.21 апреля 2023 года 17:25
Индекс Мосбиржи на следующей неделе может закрепиться выше 2700 пунктов, индекс РТС - выше 1030 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при отсутствии значимых негативных факторов могут стремиться к развитию... читать дальше
.21 апреля 2023 года 17:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целевой ценой $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,2%, стоп-приказ: $276, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует отчет о финансовых... читать дальше
.21 апреля 2023 года 16:38
Высокая доходность окажет поддержку цене акций Kinder Morgan Inc., считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Kinder Morgan представила нейтральную отчетность за I квартал 2023 года. Квартальный дивиденд повышен на 2%, объем обратного выкупа за отчетный период составил $113... читать дальше
.21 апреля 2023 года 16:14
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций Union Pacific Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $252 за штуку, что предполагает рост с текущих уровней на 24%, говорится в комментарии аналитика банка Ирины Фомкиной. "Отчетность Union Pacific оказалась неоднозначной, - пишет эксперт. -... читать дальше
.21 апреля 2023 года 15:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 42 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: 33,5 руб., сообщается в комментарии инвестиционной... читать дальше
.21 апреля 2023 года 15:38
Москва. 21 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как активизации продаж валютной выручки экспортерами, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
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