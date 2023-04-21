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21 апреля 2023 года 09:44

"Финам" снизил рейтинг акций Intel до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Intel Corp. с "держать" до "продавать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была сохранена экспертами на уровне $25 за штуку.

"Акции Intel показали рост более чем на 24% с момента повышения нами рейтинга, но веских причин для столь выраженного оптимизма по-прежнему мало. По предварительным данным, первый квартал 2023 года вновь был очень слабым с точки зрения продаж ПК, а несколько крупных игроков отрасли уже сообщили об ухудшении своих прогнозов на весь 2023 год. Между тем сама компания ожидает выручку в январе-марте на минимальном уровне за последние 13 лет", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

Intel Corp. - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств. В перечень продуктов, изготавливаемых компанией, входят центральные и графические процессоры, интегральные схемы, чипы памяти, решения для беспроводной связи. Intel работает по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-INTEL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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