Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 21 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам сессии в четверг, причем для индекса S&P 500 снижение стало максимальным с 22 марта. Инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные по рынку труда.

Так, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 240 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее показателя прошлой недели.

Аналитики отмечают, что в последнее время S&P 500 торгуется в достаточно узком коридоре между 3800 и 4200 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижаются вслед за негативной динамикой американского рынка акций. Значение японского Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,25%. Китайский Shanghai Composite к 8:35 мск упал на 1,4%, он демонстрирует отрицательную динамику третью сессию подряд. Гонконгский Hang Seng теряет порядка 1,2%, в том числе из-за снижения технологического сектора. Южнокорейский Kospi к 8:31 мск снизился на 0,75%. Австралийский S&P/ASX 200 к этому же времени опустился на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опустились в четверг до минимальных отметок с начала апреля и продолжают слабое снижение утром в пятницу. В результате котировки могут завершить в минусе первую неделю из последних пяти. В числе негативных факторов - укрепление курса доллара США. Кроме того, трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составили $80,93 баррель, что на 0,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Днем ранее эти контракты подешевели на 2,4% - до $81,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась утром на 0,21% - до $77,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 2,4% и составила $77,37 за баррель. Снижение котировок WTI с начала текущей недели превышает 6%, по данным Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 апреля выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,351 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,847 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,004% и составил 109,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 848,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+1,6%), "Роснефть-002Р-06" (+0,44%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,29%), а в лидерах снижения - "Роснефть-002Р-03" (-0,29%), "Новотранс-001Р-03" (-0,29%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,05% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 20 апреля. Техразмещение запланировано на 25 апреля.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) установило ставку 1-12-го купонов 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 13,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,48% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года. Сбор заявок на облигации прошел 20 апреля. Техразмещение запланировано на 25 апреля.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) установило ставку 1-8-го купонов 2-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-03 объемом 20 млрд рублей на уровне 8,9% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,2% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 19 апреля. Техразмещение запланировано на 26 апреля.

ООО "Агротек" 27 апреля начнет размещение выпуска облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Ставка 1-17-го купонов установлена на уровне 15% годовых, купоны квартальные. По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года "Агротек" разместил в январе текущего года. Ставка 1-го купона - на уровне 17% годовых.

ОАО "РЖД" выкупило по оферте 618 тыс. 701 облигацию серии 001P-06R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом компания выкупила 4,12% выпуска. Эмитент разместил 15-летний выпуск на 15 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке полугодового купона 7,25% годовых. Ставка текущего купона до оферты в апреле 2025 года - 9,45% годовых.

Международный инвестиционный банк (МИБ) принял решение 3 мая досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-001Р-06 объемом 3,5 млрд рублей. Трехлетний выпуск был размещен 5 апреля текущего года без премаркетинга. Сбор заявок на него прошел 31 марта за час. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,45% годовых. Размер ставки 2-6-го купонов планировалось рассчитывать по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,95%. Купоны полугодовые.

ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) приняло решение 4 мая досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-06 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 6-го купонного периода. Семилетний выпуск облигаций эмитент разместил в мае 2020 года по ставке 7% годовых до планируемой оферты с исполнением 10 мая 2023 года. Других выпусков облигаций в обращении у компании нет.