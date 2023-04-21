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21 апреля 2023 года 09:00

Индекс S&P 500 завершил торги рекордным падением за месяц

Фондовые индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Нефть подешевела в пятницу до минимума с начала месяца.

Американские фондовые индексы закрылись в минусе по итогам сессии в четверг, причем для индекса S&P 500 снижение стало максимальным с 22 марта, пишет MarketWatch.

Инвесторы оценивали корпоративную отчетность и статданные по рынку труда.

Как сообщалось, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 240 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее показателя прошлой недели.

Аналитики отмечают, что в последнее время индекс S&P 500 торгуется в достаточно узком коридоре между 3800 и 4200 пунктов.

Акции Tesla (SPB: TSLA) упали по итогам сессии на 9,8%. Производитель электромобилей в первом квартале сократил чистую прибыль на 24,2%, при этом выручка выросла на аналогичную величину, но не оправдала прогноза.

Кроме того, глава компании Илон Маск заявил, что Tesla готова пожертвовать рентабельностью ради увеличения доли рынка.

Тем временем цена бумаг International Business Machines (SPB: IBM) выросла на 0,1%. Производитель компьютеров в январе-марте увеличил чистую прибыль на 26,5%, сильнее прогнозов рынка.

Чистая прибыль американского железнодорожного оператора Union Pacific Corp. (SPB: UNP) в первом квартале не изменилась, при этом выручка увеличилась на 3% и превзошла прогноз. Капитализация компании увеличилась на 0,3%.

Стоимость акций American Express Co. (SPB: AXP) опустилась на 1%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил выручку в первом квартале 2023 года на 22%, до рекордного значения, однако сократил чистую прибыль сильнее ожиданий экспертов.

Табачный концерн Philip Morris International (SPB: PM) сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом квартале 2023 года, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, однако выручка оказалась хуже прогнозов. Акции компании подешевели на 4,7%.

Рыночная стоимость AT&T Inc. (SPB: T) упала на 10,4%. Телекоммуникационная компания зафиксировала снижение чистой прибыли в первом квартале на 12% при незначительном повышении выручки.

Котировки бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) рухнула на 35% после того, как The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что ритейлер может объявить о банкротстве в предстоящие выходные.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 110,39 пункта (0,33%) и составил 33786,62 пункта. Лидером снижения стали акции Verizon Communications (SPB: VZ), подешевевшие на 3,7%, а лидером роста - бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA), подорожавшие на 1,6%.

Standard & Poor''s 500 снизился на 24,73 пункта (0,6%) - до 4129,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 97,67 пункта (0,8%) и составил 12059,56 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу снижаются вслед за негативной динамикой американского рынка акций.

Потребительские цены в Японии в марте выросли на 3,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с февральским значением в 3,3% и стала минимальной с сентября 2022 года.

Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) в марте увеличились на 3,1% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Это совпало как с февральским показателем, так и со средним прогнозом аналитиков, сообщает Trading Economics.

Между тем инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3,8% с 3,5%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 МСК уменьшилось на 0,25%.

Лидерами падения котировок выступают акции автопроизводителей Nissan Motor Co. (-3,3%) и Mazda Motor (-2,5%), интернет-компании Rakuten (-2,6%).

Кроме того, дешевеют представители финансовой отрасли, включая Mizuho Financial Group Inc. - на 2,3%, SoftBank Group, Dai-ichi Life Holdings Inc. и Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 2,1%.

Между тем растет стоимость газовой Tokyo Gas Co. (+5,3%), производителя чипов Advantest Corp. (+3,6%), транспортной Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (+1,8%) и ритейлера J. Front Retailing Co. (+1,8%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 МСК упал на 1,4%, он демонстрирует отрицательную динамику третью сессию подряд.

Гонконгский индикатор Hang Seng теряет порядка 1,2%, в том числе из-за снижения технологического сектора.

В том числе существенно подешевели акции чипмейкеров Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group Co. - на 4,1% и 2,9% соответственно, алюминиевой China Hongqiao Group - на 4,5%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,5%, страховщика Ping An Insurance - на 3,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК уменьшился на 0,75%.

Котировки бумаг сталелитейной Posco рухнули на 5,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,3%.

При этом цена акций одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. выросли на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:31 МСК опустился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto падает на 2,5% и 3,5% соответственно.

Rio Tinto в первом квартале сократила поставки железной руды на 6% относительно предыдущих трех месяцев, добычу алмазов - на 28%. При этом компания ухудшила прогноз добычи меди в 2023 году до 590-640 тыс. тонн с ожидавшихся ранее 650-710 тыс. тонн.

Цены на нефть эталонных марок опустились в четверг до минимальных отметок с начала апреля и продолжают слабое снижение утром в пятницу.

В результате котировки могут завершить в минусе первую неделю из последних пяти. В числе негативных факторов - укрепление курса доллара США, отмечает MarketWatch. Кроме того, трейдеры опасаются, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск составляли $81,07 баррель, что на $0,03 (на 0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Днем ранее эти контракты подешевели на $2,02 (на 2,4%) - до $81,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,03 (на 0,04%) - до $77,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,87 (на 2,4%) и составила $77,37 за баррель.

Снижение котировок WTI с начала текущей недели превышает 6%, по данным Trading Economics.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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