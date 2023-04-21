Дивидендные новости в целом могут поддерживать рынок акций РФ в ближайшее время - БКС Экспресс

Плотный поток дивидендных новостей в целом может поддерживать покупки на российском рынке акций в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи в четверг вновь обновил максимум с апреля 2022 года. В то время как конъюнктура на сырьевых рынках ухудшается, инструмент выглядит несколько перегретым. Однако плотный поток дивидендных новостей может и дальше поддерживать покупки. В частности, пока нет ясности по выплатам "Газпрома", который также мог бы выплатить финальные дивиденды за 2022 год и поддержать позитивный сентимент. Определенность может появиться в ближайшие недели. В ожидании новостей бумаги уже выросли в стоимости на 7% с начала месяца, - указывает аналитик в обзоре. - Выплата дивидендов крупными компаниями - это позитив не только для их бумаг, но и для рынка в целом. Попадая на счета инвесторов, значительная доля этих выплат может быть реинвестирована обратно в российские акции, поддерживая приток капитала на рынок и толкая капитализацию вверх. С технической точки зрения ближайшее значимое сопротивление на пути индекса находится в районе 2840 пунктов. На пути к нему продавцы могут проявлять активность на круглых отметках 2650 ппунктов и 2700 пунктов и т.д. С учетом перекупленности по осцилляторам дальнейшее движение может быть менее устойчивым и более рваным. Чувствительность к негативным новостям может быть повышенной, провоцируя волатильность".

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