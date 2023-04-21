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21 апреля 2023 года 09:09
Дивидендные новости в целом могут поддерживать рынок акций РФ в ближайшее время - БКС Экспресс
Плотный поток дивидендных новостей в целом может поддерживать покупки на российском рынке акций в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Индекс Мосбиржи в четверг вновь обновил максимум с апреля 2022 года. В то время как конъюнктура на сырьевых рынках ухудшается, инструмент выглядит несколько перегретым. Однако плотный поток дивидендных новостей может и дальше поддерживать покупки. В частности, пока нет ясности по выплатам "Газпрома", который также мог бы выплатить финальные дивиденды за 2022 год и поддержать позитивный сентимент. Определенность может появиться в ближайшие недели. В ожидании новостей бумаги уже выросли в стоимости на 7% с начала месяца, - указывает аналитик в обзоре. - Выплата дивидендов крупными компаниями - это позитив не только для их бумаг, но и для рынка в целом. Попадая на счета инвесторов, значительная доля этих выплат может быть реинвестирована обратно в российские акции, поддерживая приток капитала на рынок и толкая капитализацию вверх. С технической точки зрения ближайшее значимое сопротивление на пути индекса находится в районе 2840 пунктов. На пути к нему продавцы могут проявлять активность на круглых отметках 2650 ппунктов и 2700 пунктов и т.д. С учетом перекупленности по осцилляторам дальнейшее движение может быть менее устойчивым и более рваным. Чувствительность к негативным новостям может быть повышенной, провоцируя волатильность". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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21 апреля 2023 года 10:09
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.21 апреля 2023 года 09:55
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.21 апреля 2023 года 09:44
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.21 апреля 2023 года 09:41
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.21 апреля 2023 года 09:33
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.21 апреля 2023 года 09:22
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.21 апреля 2023 года 09:00
Москва. 21 апреля. Доллар США немного подрастает, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль чуть снижается на фоне дешевеющей нефти и негатива на мировых рынках капитала. читать дальше
.21 апреля 2023 года 09:00
Фондовые индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран АТР снижаются в пятницу. Нефть подешевела в пятницу до минимума с начала месяца. читать дальше
.20 апреля 2023 года 19:42
Москва. 20 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря активизации продаж валютной выручки экспортерами, несмотря на падающую нефть читать дальше
.20 апреля 2023 года 19:23
Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips и обновил максимум индекса Мосбиржи более чем за год благодаря росту бумаг "ЛУКОЙЛа" (+4,6%), "Татнефти" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +3,5% "префы") на дивидендных ожиданиях компаний, а также на фоне улучшения прогнозов по динамике российского ВВП в 2023 году. Внешние рынки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения мировыми центробанками жесткой монетарной политики. читать дальше
.20 апреля 2023 года 19:00
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций United Airlines Holdings с $61 до $51 за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре. "Компания опубликовала сильные результаты за 1К23. Мы ожидаем восстановления спроса на... читать дальше
.20 апреля 2023 года 18:43
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") после оценки отчетности Johnson & Johnson за I квартал 2023 года подтверждают рекомендацию "покупать" для акций компании с целевой ценой $220 за штуку, что предполагает потенциал роста 35% от текущих уровней, говорится в комментарии... читать дальше
.20 апреля 2023 года 18:40
Москва. 20 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились. читать дальше
.20 апреля 2023 года 18:23
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг акций ЛУКОЙЛа на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика банка Кирилл Бахтин. "Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал акционерам одобрить дивиденд на акцию за 2П22 на уровне 438 руб., что предполагает дивдоходность в 10%. Хотя рынок... читать дальше
.20 апреля 2023 года 17:58
"Открытие Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Северстали", говорится в комментарии начальника управления анализа рынков "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Алексея Павлова. "Северсталь" вновь продемонстрировала солидные операционные результаты (за 1К23).... читать дальше
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