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20 апреля 2023 года 19:42

Рубль умеренно укрепился к основным валютам в четверг благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва. 20 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели по итогам торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря активизации продаж валютной выручки экспортерами, несмотря на падающую нефть

Курс доллара США составил 81,555 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5325 руб./EUR1, подешевев на 5 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21 копейку - до 85,14 рубля. Курс китайского юаня опустился на 3,1 копейки - до 11,824 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам по итогам торгов 20 апреля благодаря росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в условиях приближающегося налогового периода апреля, а также ввиду заявлений главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Вместе с тем более заметному укреплению нацвалюты мешала активно падающая в цене второй день подряд нефть.

Нефть усилила падение вечером в четверг на опасениях глобальной рецессии и укреплении курса доллара. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 2,5% - до $81,04 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились на 2,43% - до $77,24 за баррель. Накануне обе марки подешевели примерно на 2%.

Негативным фактором для нефтяного рынка стал обнародованный накануне региональный обзор Beige Book ("Бежевая книга"), который публикует ФРС. Отчет указал на то, что экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла. Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме. Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

Банк России готов рассмотреть идею расплачиваться с уходящими нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным активам РФ, но в этом вопросе есть ряд нюансов, эта тема требует дополнительного обсуждения, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Расплачиваться с покидающими российских рынок нерезидентами специальными облигациями, привязанными к замороженным международным резервам РФ, предложил депутат от ЛДПР Владимир Кошелев. По его мнению, эта мера стабилизирует валютный курс, снизит волатильность валютного рынка, что является принципиально важным для российского бизнеса.

"Вы это предложение внесли как раз во время встречи с фракцией. Мы успели в очень короткое время посмотреть, как можно отнестись к этой инициативе. Ее надо дополнительно проработать, но в принципе такая инициатива может быть рассмотрена как одна из мер по защите российских активов, замороженных за рубежом", - сказала Набиуллина. По ее мнению, механизм спецоблигаций можно рассмотреть как альтернативу счетам типа "С". "Кто-то захочет ждать у моря погоды, что называется, когда разморозятся средства со счетов типа "С", а кто-то может и на такую схему пойти, но это требует обсуждения", - подчеркнула председатель Банка России.

Пространство для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) возникнет при снижении проинфляционных рисков. "Чтобы возникло пространство для дальнейшего снижения ставки, необходимо, чтобы проинфляционные риски снизились", - говорится в тексте речи председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, размещенном на сайте ЦБ. В самом выступлении главы ЦБ в Госдуме этих слов не прозвучало. "Показатель годовой инфляции опустился до 3,5% в марте и еще опустится в апреле. Но текущий рост цен, месячный прирост с поправкой на сезонность, складывается вблизи 4%. Инфляционные ожидания пока и у граждан, и у бизнеса выше, чем были в 2018-2019 годах, когда инфляция была вблизи 4%. Внешние условия также остаются сложными", - отмечается в тексте выступления Набиуллиной.

"Сегодня российский рубль укрепился к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть. Поддержку национальной валюте оказывает приближающийся налоговый период. Текущие котировки доллара и евро привлекательны для продажи валютной выручки компаниями-экспортерами. Однако мы не ожидаем значительного укрепления рубля в ближайшее время в связи с нарастанием геополитической напряженности и усиливающимися ожиданиями глобальной рецессии", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, "рубль в самом начале торгов находился под давлением дешевеющей нефти. Однако затем он довольно быстро смог отыграть потери, и до конца торгов находился в умеренном плюсе. Единственным фактором, защищающим рубль от просадки, остается приближение пика апрельских налоговых платежей, который приходится на следующую неделю. Причем эта поддержка кратковременна, поэтому, если нефтяные цены не перейдут к повышению, вскоре мы можем увидеть ощутимое снижение курса рубля. Негативом для нефти остается риск глубокой и продолжительной рецессии экономик крупнейших потребителей сырья. Вероятность этого сценария увеличилась из-за сохранения высокой инфляции, заставляющей центробанки дольше ужесточать монетарную политику. Это ухудшает долгосрочные перспективы мировой экономики и сырьевого спроса".

По мнению портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рубль в четверг слегка укрепился по отношению к доллару США, закрывшись вблизи отметки 81,5 руб./$1, однако в целом торговый диапазон 81,0-82,5 руб./$1 сохраняется. Российская валюта остается под давлением снижения нефтяных котировок, при этом ослаблению рубля противостоит продажа валюты со стороны экспортеров перед пиком налоговых выплат апреля.

"Внешний фон в четверг в целом был негативным. Цены на нефть продолжили снижаться, аналогичная ситуация наблюдалась и на мировых фондовых площадках. Нефть за последние два дня растеряла часть роста, сформировавшегося после новостей от ОПЕК+. Снижение в том числе обусловлено ростом потребительской инфляции в Великобритании и ЕС, которая будет усиливать мотивацию регуляторов к повышению процентных ставок, что может повлиять на потребительский спрос и спрос на нефть", - отмечает Кирсанова.

"Курс пары "доллар/рубль", скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 81-82 руб./$1. Ожидаем постепенной активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что окажет поддержку позициям национальной валюты в ближайшие дни", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Егор Жильников.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 21 апреля на 3,61 копейки, до 81,6188 руб./$1, и повысил курс евро на 9,02 копейки, до 89,4638 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг снизился на 7,84 копейки по отношению к 19 апреля и составил 81,6088 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 14,15 копейки и составил 81,5709 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 497,013 млн, из которых $338,816 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 158,197 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 20 апреля вырос на 4,39 копейки, до 89,4953 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился всего на 0,72 копейки, до 89,4468 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR617 млн, из которых EUR210,044 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR406,956 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Однодневные ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг, в то время как ставки семидневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 2 базисных пункта - до 7,50% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,70% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца выросли на 3 и 1 базисный пункт - до 7,92% и 8,34% годовых, соответственно, и лишь ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,49% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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