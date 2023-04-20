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20 апреля 2023 года 19:23

Рынок акций РФ обновил максимум индекса Мосбиржи за год на дивидендных ожиданиях нефтяников

Москва. 20 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос по большинству blue chips и обновил максимум индекса Мосбиржи более чем за год благодаря росту бумаг "ЛУКОЙЛа" (+4,6%), "Татнефти" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +3,5% "префы") на дивидендных ожиданиях компаний, а также на фоне улучшения прогнозов по динамике российского ВВП в 2023 году. Внешние рынки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения мировыми центробанками жесткой монетарной политики.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2637,85 пункта (+1,2%, утром индекс опускался до 2565,61 пункта), индекс РТС - 1018,6 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 81,58 рубля (-0,32 рубля), в течение дня курс опускался до 81,29 руб./$1.

ВВП РФ в 2023 году может снизиться на 0,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 14-18 апреля). По сравнению с опросом в марте прогноз по снижению ВВП улучшился: в марте экономисты прогнозировали падение экономики в 2023 году на 1,1%.

Аналитики также немного скорректировали прогноз по инфляции на 2023 год, теперь эксперты ждут ее на уровне 5,9%, тогда как в марте прогнозировали на уровне 6%.

Подорожали в четверг акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+6,1%), "ЛУКОЙЛа" (+4,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "Татнефти" (+2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +3,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,4% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%).

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Данная сумма не включает промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на акцию. Годовое собрание акционеров "ЛУКОЙЛа" пройдет 25 мая в заочной форме, реестр для получения дивидендов закроется 5 июня.

Кроме того, в четверг стало известно, что совет директоров "Татнефти" на заседании 27 апреля рассмотрит вопросы проведения годового собрания акционеров, а также обсудит дивиденды по итогам 2022 года. Как сообщила компания, СД также рассмотрит итоги исполнения бюджета за первый квартал 2023 года и утвердит бюджет на май 2023 года. Дивидендная политика компании предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.

Ранее сообщалось, что в 2022 году "Татнефть" получила 284,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО и 241,9 млрд рублей - по РСБУ. Таким образом, компания должна выплатить акционерам за 2022 год порядка 142,3 млрд рублей, что соответствует итоговому дивиденду 61,17 рубля на акцию. С учетом выплаченных за 9 месяцев 39,57 руб. на акцию каждого типа, дивиденды за IV квартал должны составить около 21,6 руб. на акцию. Консенус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагает финальную выплату в размере 21,9 рубля на акцию.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" на заседании 24 апреля рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров, сообщила в четверг компания. Компания пока не раскрывала отчеты по РСБУ и МСФО за 2022 год. Опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли в диапазоне от 205 до 489 млрд рублей из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза").

Подешевели в четверг акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

"Северсталь" в I квартале 2023 года сократила выплавку стали на 1% по сравнению с IV кварталом - до 2,701 млн тонн, сообщила компания. По сравнению с I кварталом 2022 года падение составило 8%, говорится в официальной информации.

По словам эксперта по финансовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, после небольшого локального снижения индекс МосБиржи продолжил подъем и обновил максимум с начала апреля 2022 года. Основным драйвером роста стали дивидендные новости, при этом росту рынка не помешало снижение нефти Brent, которая откатилась в район $81 за баррель.

В целом, международный новостной фон не располагал к оптимизму - западные индексы просели, квартальные отчеты крупнейших компаний выходят смешанные. Текущие значения российских индексов выглядят уже достаточно разогретыми для коррекции, но исходя из неудавшейся попытке прорыва рынка вниз, не все инвесторы с этим согласны. Прогноз по индексу МосБиржи на пятницу - 2590-2610 пунктов, полагает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, в четверг поддержку рынку оказали дивидендные новости по ряду нефтяников, в пятницу ожидаются дивидендные новости от "НОВАТЭКа" и Сбербанка. Металлурги попали под распродажи на фоне новостей среды, что "Северсталь" не планирует выплачивать дивиденды за 2022 год.

Американский индекс S&P 500 корректируется вниз, но все еще остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, поэтому после коррекции может возобновить рост в сторону пика текущего года 4195 пунктов. Мешают развитию данного сценария ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в мае, о котором в своих выступлениях упоминают чиновники ЦБ США. Нефть за последние два дня растеряла часть роста, сформировавшегося после новостей от ОПЕК+ по сокращению добычи с мая. Снижение в том числе обусловлено ростом потребительской инфляции в Великобритании и ЕС, которая будет усиливать мотивацию регуляторов к повышению процентных ставок, что может повлиять на потребительский спрос и спрос на нефть, полагает Кирсанова.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, новости о дивидендах "ЛУКОЙЛа" спасли день на российском рынке акций.

Утром рынок снижался, но ситуация постепенно выправилась, а после дивидендных новостей от "ЛУКОЙЛа" вовсе стала позитивной (дивидендная доходность акций НК составит около 9% годовых). Тем временем, ТМК разочаровала отказом от выплаты дивидендов. Негативное влияние на бумаги металлургов оказало укрепление рубля, также инвесторы постепенно избавились от иллюзий возможных дивидендов от сталеваров после рекомендаций менеджмента "Северстали" не выплачивать дивиденды за 2022 год, отмечает аналитик.

Приближение налогового периода должно увеличить валютное предложение на рынке со стороны экспортеров, что способно вернуть курс доллара к отметке 80 руб./$1, а то и в диапазон 75-80 руб./$1. Нефть Brent торгуется ниже $82 за баррель, что не способствует увеличению поступлений валюты от продажи нефти, полагает Кочетков.

На внешних рынках вопрос инфляции остается актуальным, так как представители ЕЦБ и ФРС продолжают говорить о необходимости дальнейшего повышения ставки. Впрочем, если обратить внимание на цены производителей Германии, то они замедлили свой рост в марте до 7,5% с 15,8% в феврале, тогда как ожидалось снижение до 9,8%. Тем не менее, член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что инфляция остается устойчивой, а цены вне энергоносителей продолжают расти, отметил аналитик.

"Бежевая книга" ФРС показала отсутствие даже скромного роста в большинстве экономических регионов США. Для нефти это означает отсутствие роста спроса, а то и его сокращение. Также Reuters пишет о том, что в апреле Россия может отгрузить максимальные с 2019 года объемы нефти из своих западных портов. "Скорее всего, это те объемы, которые не находили покупателей в зимний период, но в локальном плане возникает избыточное предложение", - полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новости по дивидендам "ЛУКОЙЛа" подогрели рост бумаг остальных нефтегазовых компаний, еще не объявивших о выплатах за 2022 год ("Башнефть", "Татнефть", "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) и других). "Яндекс" 27 апреля намерен раскрыть финансовые результаты за I квартал 2023 года по МСФО. Акции "Полюса" выросли вслед за ценами на золото, которые после нисходящей коррекции ранее на неделе вернулись выше $2015 за унцию.

Внешние рынки ожидают повышения процентных ставок ФРС в мае. Статистика четверга при этом оказалась хуже прогнозов и показала, в частности, падение индекса производственной активности ФРБ Филадельфии в апреле с -23,2 до -31,3 пункта (прогнозировалось -19,2 пункта) при снижении продаж домов на вторичном рынке в марте на 2,4% м/м (прогнозировалось +5%). На нефтяном рынке инвесторы пока не находят позитивных драйверов спроса в условиях мировой экономической неопределенности, поэтому подавленные настроения могут сохраниться в краткосрочном периоде, полагает аналитик.

"В пятницу важными для рынка будут решения советов директоров "НОВАТЭКа" и Сбербанка по итоговым дивидендам за 2022 год (60,58 руб. и 25 руб. на акцию соответственно). При благоприятном сценарии индекс МосБиржи завершит неделю недалеко от 2700 пунктов", - считает Кожухова.

В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,1-0,6%, FTSE прибавил менее 0,1%) и США (индексы проседают на 0,3-0,5% во главе с S&P500).

Народный банк Китая в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, на пять лет - 4,3% годовых. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже восемь заседаний подряд.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца и составили 4,44 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи составили 4,55 млн домов, а не 4,58 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения показателя в марте на 1,7% по сравнению с объявленным ранее февральским уровнем - до 4,5 млн домов, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены в четверг продолжают снижение на опасениях глобальной рецессии и укреплении курса доллара. Негативным фактором для рынка нефти стал обнародованный накануне Федрезервом региональный обзор Beige Book ("Бежевая книга"), который указал на то, что экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла. Федеральные резервные банки (ФРБ) девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,26 за баррель (-2,2% и -2% в среду), майская цена WTI - $77,44 за баррель (-2,2% и -2,1% накануне).

Поддержку рынку не оказали даже свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 4,58 млн баррелей при прогнозах сокращения на 250-400 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+30,8% и +28,5% "префы"), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+18,2%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+6,1% и +7,3% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3% и +8,4% "префы").

Просели акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-9,8%, до 103,22 рубля), VEON (MOEX: VEON) (-4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1% и -3,6% "префы").

Совет директоров ПАО "Трубная металлургическая компания" рекомендовал акционерам не выплачивать финальные дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли за 2022 год, пройдет в заочной форме 26 мая, закрытие реестра на участие - 1 мая. За 9 месяцев 2022 года ТМК выплатила дивиденды в размере 6,78 руб. на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие - 9,68 руб. на акцию (около 10 млрд рублей).

Компания "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-0,7%) в I квартале увеличила производство электроэнергии на 2%, до 19,65 млрд кВт.ч Отпуск тепловой энергии вырос на 1,6%, до 34,99 млн Гкал.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 75,95 млрд рублей (из них 16,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,01 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,32 млрд рублей на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP)).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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