Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 20 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 18 базисных пунктов - до 61,92% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 10,04% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 34 базисных пункта - до 64,58% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 9,39% годовых; при этом спред к US Treasuries аналогичной дюрации не изменился за день). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 5 базисных пунктов - до 43,07% от номинала (его доходность не изменилась и составила 12,82% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 43,66% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 36,31% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день также на 1 базисный пункт - до 43,27% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 27,83% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 5 базисных пунктов, подешевев до 41,44% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов, составив 22,09% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 23 базисных пункта - до 89,13% от номинала (его доходность выросла на 135 базисных пунктов и составила 30,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренный рост после снижения накануне.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме. Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

Согласно отчету министерства труда США, опубликованному в четверг, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 245 тыс. человек. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 240 тыс., а не 239 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тыс. с объявленного ранее показателя прошлой недели. Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, составило 239,75 тыс. по сравнению с 240,25 тыс. неделей ранее.