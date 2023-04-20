"Финам" рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной ценой $240

"Финам" рекомендует покупать акции Tesla с прогнозной стоимостью $240 за штуку, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Tesla отчиталась за 1К23 немного слабее ожиданий. Однако эмитент - единственный прибыльный производитель электромобилей, имеющий "запас прочности", чтобы выйти победителем из "ценовых войн". Китайские производители электромобилей еще не вышли на прибыльность и не поспевают за теми темпами снижения цен, которые задала Tesla. Кроме того, эмитент нацелен на использование операционного левериджа по мере масштабирования. Ставка делается на то, что продажа программного обеспечения для автопилотирования большему количеству автовладельцев, когда технология будет усовершенствована, позволит компании существенно улучшить прибыль, - отмечает аналитик Анна Буйлакова. - Tesla подтвердила планы по производству в 2023 году в размере 1,8 млн автомобилей (1,3 млн в 2022 году) и по долгосрочным темпам роста поставок на 50%. Компания также заявила, что производство пикапа Cybertruck должно начаться в конце 2023 года на заводе в Техасе. Мы сохраняем положительное видение бизнеса Tesla в долгосрочной перспективе".

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