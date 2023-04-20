Уход цены нефти ниже $80/барр. маловероятен - ПСБ

Уход котировок нефти марки Brent ниже $80 за баррель в текущей волне снижения маловероятен, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"После пиков 12 апреля цены на нефть начали постепенно снижаться и могут закрыть гэп от 03.04.2023, сформировавшийся на решении ОПЕК+ сократить добычу на 1,66 млн барр./день до конца текущего года. Но близость автомобильного сезона, сильный спрос со стороны Азии и дефицит предложения, а также управляемая ситуация с банковским сектором в США не позволят ценам на сырье сильно опуститься. Считаем, что после закрытия "гэпа" цены начнут расти, и ориентируемся на возврат к $85+ за баррель", - указывают эксперт в комментарии.

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