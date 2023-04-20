Рубль слегка укрепляется к основным валютам в четверг днем благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва. 20 апреля. Доллар США, евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активизации продаж валютной выручки экспортерами, несмотря на падающую нефть.

Курс доллара США составил 81,55 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 34,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,37 руб./EUR1, подешевев на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 28,7 копейки - до 85,07 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,2 копейки - до 11,833 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 19 апреля благодаря росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в условиях приближающегося налогового периода апреля. Вместе с тем более заметному укреплению нацвалюты мешают активно падающие второй день подряд мировые цены на нефть.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вновь падают. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев. На этом фоне котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск в четверг составили $81,92 баррель, что на 1,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому моменту на 1,45% - до $78,01 за баррель.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме. Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рубль в четверг слегка укрепляется по отношению к доллару США, торгуется в районе 81,5 руб./$1, однако в целом диапазон 81,0-82,5 руб./$1 сохраняется. Российская валюта остается под давлением снижения нефтяных котировок, при этом ослаблению рубля противостоит продажа валюты со стороны экспортеров перед пиком налоговых выплат апреля.

"Внешний фон в четверг можно охарактеризовать как негативный. Цены на нефть продолжают снижение, аналогичная ситуация наблюдается и на мировых фондовых площадках. Нефть за последние два дня растеряла часть роста, сформировавшегося после новостей от ОПЕК+. Снижение в том числе обусловлено ростом потребительской инфляции в Великобритании и ЕС, которая будет усиливать мотивацию регуляторов к повышению процентных ставок, что может повлиять на потребительский спрос и спрос на нефть", - отмечает Кирсанова.

"Курс пары "доллар/рубль", скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 81-82 руб./$1 в четверг. Ожидаем постепенной активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что окажет поддержку позициям национальной валюты в ближайшие дни", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Егор Жильников.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "рубль в среду слабел, чему способствовали заметно снизившиеся в последние дни цены на нефть на фоне растущих опасений ослабления спроса на нефть в мире. При этом объем торгов на внутреннем валютном рынке был низким. Сегодня нацвалюта немного укрепляется к доллару и евро. Другие курсы валют emerging markets с утра двигаются разнонаправленно. Риски превышения курсом доллара отметки 82 руб./$1 остаются, но еще более выраженное ослабление рубля может быть сдержано продажей валюты со стороны экспортеров для уплаты апрельских налогов. Фьючерсы на нефть Brent сегодня снизились к $82 за баррель. В текущих условиях нефтяные котировки могут остаться под давлением, но в целом у фьючерсов на Brent сохраняется потенциал к восстановлению в сторону $85 за баррель в дальнейшем".

"Опубликованные вчера вечером данные указали на рост индекса цен производителей РФ в марте на 2,6% к предыдущему месяцу (+0,9% в феврале). Тем не менее в связи с эффектом высокой базы снижение цен производителей ускорилось с 7,5% до 10,7% в годовом выражении, чему во многом способствовало ослабившееся за год ценовое давление в добыче полезных ископаемых. Недельные данные по инфляции тем временем указали на рост цен в стране лишь на 0,04% за неделю после 0,11% неделей ранее. В результате инфляция в годовом выражении замедлилась с 3,0% до 2,7%. Ценовое давление в РФ пока остается слабым, и наиболее вероятным сценарием сейчас видится сохранение ключевой ставки у 7,5% годовых на заседании в следующую пятницу. Тем не менее Банк России, вероятно, вновь предоставит рынку умеренно "жесткий" сигнал на фоне ускорившихся, по оперативным данным, расходов бюджета в апреле", - считают специалисты банка "Санкт-Петербург".

Однодневные ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг, в то время как ставки семидневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 2 базисных пункта - до 7,50% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,70% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца выросли на 3 и 1 базисный пункт - до 7,92% и 8,34% годовых, соответственно, и лишь ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,49% годовых.