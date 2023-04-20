"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,855 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,855 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5%, стоп-приказ: 0,801 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Потенциальное отнесение ДФО ко второй ценовой зоне позитивно для компании. Если инициатива будет реализована, то это решит комплекс проблем для "РусГидро" - от систематических убытков по "энергодочкам" ДФО до безусловного включения в тарифы региона инвестсоставляющей по новым станциям, что даст гарантированную окупаемость проектов", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках растущего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,801 руб. риск на портфель составит 0,1%", - указывают эксперты "Финама".

"РусГидро" - одна из крупнейших электроэнергетических компаний России. Холдинг управляет парком генерации общей мощностью 38,2 ГВт, 81% которого приходится на гидроэлектростанции.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.