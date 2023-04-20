"Финам" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "ЛУКОЙЛа", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров эмитента в четверг рекомендовал выплатить 438 рублей на акцию в качестве финальных дивидендов за 2022 год (доходность может составить 9,5%). Датой закрытия реестра для получения дивидендов может стать 5 июня. Наш прогноз по финальным выплатам составлял 489 рублей на акцию, и большинство других прогнозов также находилось вблизи отметки 500 рублей. Вероятно, "ЛУКОЙЛ" вернулся к практике выплаты 100% скорр. FCF в качестве дивидендов, однако размер свободного денежного потока мог оказаться под давлением негативной динамики оборотного капитала и прочих разовых факторов. Учитывая тот факт, что размер дивиденда оказался немного ниже наших и рыночных ожиданий, мы считаем новость нейтральной для бумаг компании. Вероятно, достаточно высокая доходность сможет компенсировать негатив от отклонения от прогноза", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

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