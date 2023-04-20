Снижение ставки на ближайших заседаниях ЦБР выглядит крайне маловероятным - Райффайзенбанк

Снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ выглядит крайне маловероятным, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция к середине апреля замедлилась до 2,75% г./г., - пишут эксперты. - Инфляционный фон остается стабильным. Мы полагаем, что до первых недель мая годовая инфляция может продолжить замедление. В аналогичный период в прошлом году среднесуточный темп роста цен еще оставался повышенным. В то же время, ЦБ продолжает отмечать перевес в сторону проинфляционных рисков. Среди основных из них - вклад бюджетного канала и ослабление рубля. С их учетом, опция снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях продолжает выглядеть крайне маловероятной".

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