Акции Интер РАО интересны для инвестирования - "Открытие Инвестиции"

Акции "Интер РАО" интересны для инвестирования, полагает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Тимур Хайруллин.

"Интер РАО" не публиковала производственные результаты с весны 2022 года, - напоминает эксперт. - Поэтому появление годового отчета уже хорошая новость. Более того, компания нарастила производство электроэнергии и находится на траектории роста. Были опасения, что из-за снижения экспорта электроэнергии в Европу компания может сократить производство электроэнергии. Но, как видим, этого не произошло, и компания увеличила экспорт электроэнергии по альтернативным направлениям. Мы считаем акции "Интер РАО" интересными для инвестирования. Напомним, что компания в рамках стратегии прогнозировала EBITDA на уровне 210 млрд руб. в 2025 году, тогда как в 2020 году данный показатель составлял 110 млрд руб. У компании сильный баланс и программа обновления мощностей. Акции "Интер РАО" превысили нашу целевую цену на уровне 3,91 руб., и мы планируем ее пересмотреть".

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