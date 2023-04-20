Снижение лизинговых платежей положительно отразится на оценке акций Аэрофлота - "БКС МИ"

Сокращение лизинговых платежей может существенно увеличить свободный денежный поток и, следовательно, оценку "Аэрофлота", полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков.

"Лизинговые платежи могут снизиться в результате выкупа иностранных самолетов, сообщил представитель Минтранса. Правительство может участвовать в программе выкупа иностранных самолетов у лизингодателей. Лизинговые платежи представляли значительный отток денежных средств для "Аэрофлота". Сокращение лизинговых платежей может существенно увеличить свободный денежный поток и, следовательно, оценку Аэрофлота. На данный момент мы не знаем деталей, но видим серьезный потенциал роста денежных потоков авиакомпании. Оценка должна быть весьма чувствительна к этим потенциальным улучшениям", - отмечает эксперт.

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